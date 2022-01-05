سلطات حضرموت تنقل الصحفية ”هالة باضاوي“ إلى السجن المركزي بمدينة المكلا

الأربعاء 05 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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نقلت السطات الأمنية بمحافظة حضرموت صحفية معتقلة إلى السجن المركزي بمدينة المكلا عاصمة المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن توجيهات من السطات المحلية والإستخبارات العسكرية، نقلت الصحفية هالة باضاوي الى السجن المركزي بمدينة المكلا.

وجاء نقل الصحفية "باضوي" بعد يوم من وقفة إحتجاجية نفذها صحفيون وحقوقيون ومواطنون للمطالبة بإطلاق سراح الصحفية المعتقلة من قبل الإستخبارات العسكرية.

واعتقلت قوة أمنية تابعة للإستخبارات العسكرية، مساء الخميس الماضي، الصحفية هالة فؤاد باضاوي وقامت بمصادرة هواتفها النقالة.

وقالت الناشطة هالة باضاوي -في صفحتها على فيبسوك- إنها في الاستخبارات بعد استدعائها وتم مصادرة شنطتها وجوالاتها، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، إعتقال الصحفية "باضاوي" من قبل الإستخبارات العسكرية بمحافظة حضرموت على خلفية كتابتها بمواقع التواصل الإجتماعي.

وحملت النقابة في بيان صادر عنها، قيادة الاستخبارات العسكرية ومحافظ حضرموت كامل المسؤولية عن هذه الواقعة وكافة الانتهاكات التي تمارس على الصحفيين في حضرموت من قبل جهاز الإستخبارات.

وطالبت النقابة بسرعة إطلاق سراح الزميلة هالة باضاوي، وإعادة مقتنياتها، ومحاسبة من يقف وراء هذا الانتهاك المعادي لحرية الرأي والتعبير.

وعبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن استنكارها الشديد لاستمرار الاستخبارات العسكرية في ملاحقة الصحفيين واعتقالهم وتهديدهم على خلفية نشاطهم المهني، داعية الحكومة الشرعية إلى إيقاف هذه الانتهاكات التي تطال الصحفيين في حضرموت بشكل متكرر.

ويوم أمس أعلنت السطات المحلية بقيادة اللواء البحسني محافظ المحافظة، أعلنت حالة الطوارئ في جميع مديريات المحافظة، لما قالت إنه إستعداد لمواجهة جماعة الحوثي، بالتزامن مع موجة إحتجاجات تشهدها المحافظة.