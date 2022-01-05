محافظ حضرموت يعلن حالة الطوارئ للدفاع عن المحافظة

الأربعاء 05 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، حالة الطوارئ في المحافظة لمواجهة جماعة الحوثي.

وجاء إعلان محافظ حضرموت، خلال إجتماع طارئ باللجنة الأمنية بالمحافظة، بشأن رفع الجاهزية للدفاع عن حضرموت وأبنائها، وتأهبًا لمواجهة الحوثيين، بالتزامن مع معارك عنيفة تدور جنوب مأرب المحاذية لحضرموت.

وأكد الإعلان على رفع درجة الجاهزية والاستعداد إلى أعلى المستويات، وتجهيز قوة الاحتياط العام وفقا لما أورده المكتب الإعلامي لمحافظة حضرموت.

ووجه المحافظ وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بتكثيف الجوانب التوعوية وبث الشعارات والأغاني الحماسية، وحث المواطنين على الاستعداد لمواجه جماعة الحوثي.

وأوضح محافظ حضرموت أن قيادة السلطة المحلية ستكثف اجتماعاتها خلال الأيام القادمة مع اللجنة الأمنية والمختصين في السلطة، ومع رؤساء الأحزاب السياسية والمكونات القبلية، موجهًا لجنة أمنية بالنزول إلى مديريات الوادي والصحراء، لعقد اجتماع مع اللجنة الأمنية بالوادي، وإطلاعهم على خطورة الموقف العام، والمخاطر التي تشكلها جماعة الحوثي على مديريات المحافظة.

ويوم أمس الثلاثاء، وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي حكومته بتقديم الدعم العاجل وتوفير الاحتياجات مع إعطاء أولوية في عملية التنمية لأبناء محافظة حضرموت شرقي البلاد، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

وذكرت الوكالة أن الرئيس هادي وجه خلال اتصال هاتفي مع محافظ حضرموت فرج البحسني "بالعمل بشكل عاجل لالتحام أبناء المحافظة للدفاع عنها وأبناءها ومضاعفة الجهود في تلبيه مطالب ومتطلبات الخدمية والعمل على حل كل الاشكاليات القائمة".

وقال إنه يتوجب على الجميع توحيد الجهود والامكانيات لمواجهة الحوثيين، مشددا على ضرورة اضطلاع الحكومة واجهزتها التنفيذية المختلفة بواجباتها بتقديم الخدمات الضرورية لأبناء المحافظة.

ويأتي إعلان حالة الطوارئ في ظل زخم شعبي رافض لتحذيرات محافظ حضرموت برفع الاعتصام بمنطقة العيون القريبة من ميناء الضبة النفطي.