الكويت: الحكومة تؤدي اليمين أمام البرلمان وسط انسحاب عدد من الأعضاء

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أدى رئيس وأعضاء الحكومة الكويتية أمس اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان)، الذي انعقد أمس في جلستة عادية، ويتعين على وزراء الحكومة أداء اليمين أمام البرلمان لمباشرة أعمالهم، وفقا للدستور.
ومع بداية البند الأول لجدول أعمال الجلسة البرلمانية والمتعلق بأداء الحكومة اليمين الدستورية انسحب عدد من النواب من الجلسة.
وتتطلع الحكومة إلى أن يشهد العام الجديد استقراراً سياسياً مع دعوات من أمير البلاد لنبذ الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتأمل الحكومة أن تثمر جهود المصالحة مع المعارضة البرلمانية في تمرير حزمة إصلاحات اقتصادية خلال الفصل التشريعي الحالي.
وخلال أداء الحكومة اليمين الدستورية؛ انسحب النواب: حمدان العازمي، وخالد العتيبي، وفارس العتيبي، ومرزوق الخليفة، وشعيب المويزري، وعبد الكريم الكندري، وبدر الملا، ومحمد المطير، وثامر السويط، ومبارك الحجرف، وصالح المطيري، ومهند الساير، والصيفي الصيفي