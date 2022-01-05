«التحالف» يدمّر مخزنين وورشتين لتجميع وتفخيخ «المسيّرات» في صنعاء

الأربعاء 05 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-الشرق الأوسط

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم (الأربعاء)، تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكريه مشروعة استجابة لتهديد المسيّرات من صنعاء.

وأكد «التحالف»، تدمير ورشتين لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيّرة بمعسكر الفرقة الأولى مدرع، بجانب تدمير مخزنين للطائرات المسيّرة بمعسكر ضبوه، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

‏ وكان «التحالف» قد أعلن عن تنفيذ ضربات جوية دقيقة ضد أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وطالب تحالف دعم الشرعية في اليمن المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة