محافظ حضرموت يعلن حالة الطوارئ للدفاع عن المحافظة الكويت: الحكومة تؤدي اليمين أمام البرلمان وسط انسحاب عدد من الأعضاء «التحالف» يدمّر مخزنين وورشتين لتجميع وتفخيخ «المسيّرات» في صنعاء البنك المركزي التركي يربح 10 مليارات دولار في يوم ليمحو خسائر عام بأكمله ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في دول الخليج العربية بأرقام مخيفة كشف عدد القنابل النووية المعلنة والسرية على مستوى العالم كاميرا قناة العربية ترافق انتصارات الجيش جنوبي مأرب وتبث هذه المشاهد إيران.. إقالة مسؤول كبير على خلفية فضيحة في دبي التحالف: انطلاق عمليات القرصنة والاختطاف من أي ميناء سيجعله هدفاً عسكرياً مشروعاً خمس دول تغادر مجلس الأمن الدولي وخمس أخرى تعلن انضمامها
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم (الأربعاء)، تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكريه مشروعة استجابة لتهديد المسيّرات من صنعاء.
وأكد «التحالف»، تدمير ورشتين لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيّرة بمعسكر الفرقة الأولى مدرع، بجانب تدمير مخزنين للطائرات المسيّرة بمعسكر ضبوه، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.
وكان «التحالف» قد أعلن عن تنفيذ ضربات جوية دقيقة ضد أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وطالب تحالف دعم الشرعية في اليمن المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة