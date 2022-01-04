كشف عدد القنابل النووية المعلنة والسرية على مستوى العالم

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في سابقة هى الأولى من نوعها، كشف «معهد ستوكهولم للسلام» عدد القنابل النووية التي تمتلكها الدول العظمى بما في ذلك إسرائيل.
وأشار تقرير المعهد الدولي إلى امتلاك إسرائيل بمفردها 90 قنبلة نووية؛ وفيما تمتلك روسيا 6.255 قنبلة، تستحوذ الولايات المتحدة على 5.550 قنبلة؛ أما الصين فتمتلك بموجب التقرير 350 قنبلة؛ وبينما تمتلك فرنسا 290 قنبلة، تأتي بريطانيا في ذيل القائمة بـ225 قنبلة.
وتتزامن إحصائية المعهد الدولي مع موافقة خمس دول عظمى أمس الاثنين أمام مجلس الأمن الدولي على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية؛ وتضمنت قائمة الدول الخمس: الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا.
ويقسِّم تقرير المعهد الدولي دول العالم بمنظور امتلاك القنابل النووية إلى معسكرين، الأول: دول تعترف رسميًا بامتلاك سلاح نووي، ويدور الحديث حول خمس دول هى: روسيا، والولايات المتحدة، والصين، وبريطانيا، وفرنسا؛ أما المعسكر الثاني، فيضم الدول التي لا تعترف رسميًا بامتلاك هذا النوع من الأسلحة، وهي: إسرائيل، وكوريا الشمالية، والهند، وباكستان.
وحسب بيانات معهد ستوكهولم، تمتلك باكستان 165 قنبلة نووية، وفيما تمتلك الهند 156 قنبلة، تمتلك إسرائيل 90 قنبلة؛ وتذيل كوريا الشمالية القائمة بعدد قنابل نووية، يتراوح ما بين 40 إلى 50 قنبلة.