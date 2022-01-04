كشف عدد القنابل النووية المعلنة والسرية على مستوى العالم كاميرا قناة العربية ترافق انتصارات الجيش جنوبي مأرب وتبث هذه المشاهد إيران.. إقالة مسؤول كبير على خلفية فضيحة في دبي التحالف: انطلاق عمليات القرصنة والاختطاف من أي ميناء سيجعله هدفاً عسكرياً مشروعاً خمس دول تغادر مجلس الأمن الدولي وخمس أخرى تعلن انضمامها عاجل.. ناطق قوات الشرعية يكشف عن تقدمات كبيرة للجيش بـ «شبوة» وجنوبي «مأرب» أول رد من ضاحي خلفان بعد نشر الحوثيين فيديو للسفينة الإماراتية المحتجزة الخناق يضيق على المسيرة الحوثية والجيش الوطني يباغت المليشيات جنوبي مأرب ويحقق تقدما مهما – تفاصيل الامارات: مستمرون في اليمن حتى إعادة الشرعية والإرهاب الحوثي الى زوال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق يدافع عن السعودية ويقود هجوما على حسن نصر الله
رافقت قناة العربية اليوم الثلاثاء انتصارات قوات الجيش الوطني على مليشيات الحوثي الإرهابية في جبهات جنوبي مأرب.
وبثت قناة العربية مساء اليوم مشاهد خاصة تظهر تقدم قوات الجيش الى ما بعد جبال البلق الشرقي والسيطرة على منطقة لظاة و تقدمها باتجاه معسكر أم الريش.
وتحدث لقناة العربية نائب قائد المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن أحمد ابو أصبع الذي أوضح بان قوات الجيش شنت صباح اليوم هجوماً عسكرياً واسعاً تجاه مواقع مليشيات الحوثي الحوثي في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.
واكد العميد أبو "اصبع" بان الهجوم استهدف تمركز المليشيات في منطقة النقعاء وميمنة جبال البلق الشرقي ومنطقة لظاة واجزاء واسعة من منطقة الاعيرف.. مشيرًا بأن العملية الهجومية انتهت بالسيطرة على جميع تلك المناطق الاستراتيجية.
العميد ابو اصبع اكد ايضًا بأن العمليات العسكرية ستستمر ضد فلول الحوثي حتى تطهير كافة الاراضي اليمنية.