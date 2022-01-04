كاميرا قناة العربية ترافق انتصارات الجيش جنوبي مأرب وتبث هذه المشاهد

الثلاثاء 04 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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رافقت قناة العربية اليوم الثلاثاء انتصارات قوات الجيش الوطني على مليشيات الحوثي الإرهابية في جبهات جنوبي مأرب.

وبثت قناة العربية مساء اليوم مشاهد خاصة تظهر تقدم قوات الجيش الى ما بعد جبال البلق الشرقي والسيطرة على منطقة لظاة و تقدمها باتجاه معسكر أم الريش.

وتحدث لقناة العربية نائب قائد المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن أحمد ابو أصبع الذي أوضح بان قوات الجيش شنت صباح اليوم هجوماً عسكرياً واسعاً تجاه مواقع مليشيات الحوثي الحوثي في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

واكد العميد أبو "اصبع" بان الهجوم استهدف تمركز المليشيات في منطقة النقعاء وميمنة جبال البلق الشرقي ومنطقة لظاة واجزاء واسعة من منطقة الاعيرف.. مشيرًا بأن العملية الهجومية انتهت بالسيطرة على جميع تلك المناطق الاستراتيجية.

العميد ابو اصبع اكد ايضًا بأن العمليات العسكرية ستستمر ضد فلول الحوثي حتى تطهير كافة الاراضي اليمنية.