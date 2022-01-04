عاجل.. ناطق قوات الشرعية يكشف عن تقدمات كبيرة للجيش بـ «شبوة» وجنوبي «مأرب»

الثلاثاء 04 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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كشف الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد الركن عبده مجلي، مساء اليوم الثلاثاء عن مستجدات الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني وألوية العمالقة ومقاتلات تحالف دعم الشرعية في مختلف الجبهات ضد مليشيات الحوثي الإرهابية.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن العميد مجلي قولة بإن قوات الجيش والعمالقة، تمكنت من السيطرة الكاملة على مديرية عسيلان، بعد سيطرتها على منطقة النقوب ومفرق السعدي وتأمينه (بيحان - حريب).

وأشار إلى أن الفرق الهندسية في الجيش تواصل إزالة الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإيرانية، وتم إعادة السكان إلى كافة مناطقهم ومنازلهم.

وأشاد العميد مجلي بدور مدفعية الجيش وقوات العمالقة في دك مواقع وتحركات المليشيا الحوثية، مشيداً بالتفاف المواطنين مع كل الوحدات، وتعاون الأجهزة الأمنية في المحافظة... مشيرًا بأن المعارك في محافظة شبوة، سستمرة حتى القضاء على مليشيا الحوثي الإيرانية.

وفي السياق، قال العميد مجلي، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية وبمشاركة فاعلة من مقاتلات التحالف حققت تقدماً كبيراً في الجبهات الجنوبية من محافظة مأرب تحديداً في منطقتي العمود والأعيرف في مديرية الجوبة.

وأشار إلى أن أبطال الجيش والمقاومة شنوا عمليات هجومية في جبهة الأعيرف، وتمكنوا من استعادة عدد من المواقع، والتقدم باتجاه منطقة لظا.

ولفت إلى أن الأبطال في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا من كسر هجمات، وإفشال تسللات للمليشيا الحوثية، في جبهة ذنة.

وفي الجبهة الغربية من محافظة مأرب، قال ناطق الجيش إن قوات الجيش والمقاومة صدت هجمات حوثية في جبهات الكسارة، التي كسرت المليشيا وولت الأدبار بعد الضربات المركزة للمدفعية والجوية من الطيران.

وأشاد بدور مقاتلات تحالف دعم الشرعية في إسناد الأبطال في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وذلك من خلال الضربات الجوية الدقيقة التي استهدفت التجمعات والمواقع والآليات الحوثية على امتداد مسارح العمليات العسكرية وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.