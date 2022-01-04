خمس دول تغادر مجلس الأمن الدولي وخمس أخرى تعلن انضمامها عاجل.. ناطق قوات الشرعية يكشف عن تقدمات كبيرة للجيش بـ «شبوة» وجنوبي «مأرب» أول رد من ضاحي خلفان بعد نشر الحوثيين فيديو للسفينة الإماراتية المحتجزة الخناق يضيق على المسيرة الحوثية والجيش الوطني يباغت المليشيات جنوبي مأرب ويحقق تقدما مهما – تفاصيل الامارات: مستمرون في اليمن حتى إعادة الشرعية والإرهاب الحوثي الى زوال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق يدافع عن السعودية ويقود هجوما على حسن نصر الله أمير سعودي يوجه توبيخا ساخنا لحسن نصر الله وفاة مهاجم عربي شهير عن 32 عاما تراجع جديد في قيمة العملة اليمنية والدولار الواحد يتخطى الـ 1000 في عدن «أسعار الصرف الآن» عاجل..إنهيار دفاعات المليشيات الحوثية أمام تقدم قوات الجيش وألوية العمالقة في مديرية بيحان بـ شبوة
نشرت المليشيات الحوثية، مقطع فيديو للسفينة الإماراتية “روابي” والمعدات التي كانت على متنها.
وعلق نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، بتغريدة على صفحته الموثقة في تويتر، قائلا: “بالله عليكم هذه اسمها قوة عسكرية.. واضح جدا أنها مستوصف ميداني.. لكن عند الحوثي هذا يعتبر مكسبا.. إذا استعملها سوف تقصف على رأس مستخدمها”.
وفي تغريدات أخرى قال خلفان: “مصادر يمنية… عبد الملك الحوثي.. مصاب جراء حادث تعرض له مع سفير إيران لدى المليشيات الحوثية.. هل نعى الحوثي السفير الإيراني لدى مليشياته.. لا.. هل عمل مأتما.. لا.. هل خرج للإعلام ينعي صاحبه.. لا؟ ليش؟.. هل يستطيع حوثي واحد أن يكذب… ويخرج لنا الحوثي حيا يرزق..؟”.
وكان التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية أعلن في بيان رسمي عن تعرض سفينة تجارية تحمل العلم الإماراتي للقرصنة من قبل جماعة الحوثي، جنوبي البحر الأحمر، قبالة السواحل اليمنية، عند منتصف ليل الأحد الاثنين.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن العميد الركن تركي المالكي، إن “سفينة الشحن ذات النداء (روابي) وتحمل علم دولة (الإمارات) تعرضت للقرصنة والاختطاف عند الساعة (23:57) من مساء يوم الأحد (02 يناير 2022) أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة”.