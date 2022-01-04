أول رد من ضاحي خلفان بعد نشر الحوثيين فيديو للسفينة الإماراتية المحتجزة

الثلاثاء 04 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 867

نشرت المليشيات الحوثية، مقطع فيديو للسفينة الإماراتية “روابي” والمعدات التي كانت على متنها.

وعلق نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، بتغريدة على صفحته الموثقة في تويتر، قائلا: “بالله عليكم هذه اسمها قوة عسكرية.. واضح جدا أنها مستوصف ميداني.. لكن عند الحوثي هذا يعتبر مكسبا.. إذا استعملها سوف تقصف على رأس مستخدمها”.

وفي تغريدات أخرى قال خلفان: “مصادر يمنية… عبد الملك الحوثي.. مصاب جراء حادث تعرض له مع سفير إيران لدى المليشيات الحوثية.. هل نعى الحوثي السفير الإيراني لدى مليشياته.. لا.. هل عمل مأتما.. لا.. هل خرج للإعلام ينعي صاحبه.. لا؟ ليش؟.. هل يستطيع حوثي واحد أن يكذب… ويخرج لنا الحوثي حيا يرزق..؟”.

وكان التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية أعلن في بيان رسمي عن تعرض سفينة تجارية تحمل العلم الإماراتي للقرصنة من قبل جماعة الحوثي، جنوبي البحر الأحمر، قبالة السواحل اليمنية، عند منتصف ليل الأحد الاثنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن العميد الركن تركي المالكي، إن “سفينة الشحن ذات النداء (روابي) وتحمل علم دولة (الإمارات) تعرضت للقرصنة والاختطاف عند الساعة (23:57) من مساء يوم الأحد (02 يناير 2022) أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة”.