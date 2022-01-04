آخر الاخبار

  خمس دول تغادر مجلس الأمن الدولي وخمس أخرى تعلن انضمامها عاجل.. ناطق قوات الشرعية يكشف عن تقدمات كبيرة للجيش بـ «شبوة» وجنوبي «مأرب» أول رد من ضاحي خلفان بعد نشر الحوثيين فيديو للسفينة الإماراتية المحتجزة الخناق يضيق على المسيرة الحوثية والجيش الوطني يباغت المليشيات جنوبي مأرب ويحقق تقدما مهما – تفاصيل الامارات: مستمرون في اليمن حتى إعادة الشرعية والإرهاب الحوثي الى زوال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق يدافع عن السعودية ويقود هجوما على حسن نصر الله أمير سعودي يوجه توبيخا ساخنا لحسن نصر الله وفاة مهاجم عربي شهير عن 32 عاما تراجع جديد في قيمة العملة اليمنية والدولار الواحد يتخطى الـ 1000 في عدن «أسعار الصرف الآن» عاجل..إنهيار دفاعات المليشيات الحوثية أمام تقدم قوات الجيش وألوية العمالقة في مديرية بيحان بـ شبوة

أول رد من ضاحي خلفان بعد نشر الحوثيين فيديو للسفينة الإماراتية المحتجزة

الثلاثاء 04 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار
عدد القراءات 867

 

نشرت المليشيات الحوثية، مقطع فيديو للسفينة الإماراتية “روابي” والمعدات التي كانت على متنها.

وعلق نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، بتغريدة على صفحته الموثقة في تويتر، قائلا: “بالله عليكم هذه اسمها قوة عسكرية.. واضح جدا أنها مستوصف ميداني.. لكن عند الحوثي هذا يعتبر مكسبا.. إذا استعملها سوف تقصف على رأس مستخدمها”.

وفي تغريدات أخرى قال خلفان: “مصادر يمنية… عبد الملك الحوثي.. مصاب جراء حادث تعرض له مع سفير إيران لدى المليشيات الحوثية.. هل نعى الحوثي السفير الإيراني لدى مليشياته.. لا.. هل عمل مأتما.. لا.. هل خرج للإعلام ينعي صاحبه.. لا؟ ليش؟.. هل يستطيع حوثي واحد أن يكذب… ويخرج لنا الحوثي حيا يرزق..؟”.

وكان التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية أعلن في بيان رسمي عن تعرض سفينة تجارية تحمل العلم الإماراتي للقرصنة من قبل جماعة الحوثي، جنوبي البحر الأحمر، قبالة السواحل اليمنية، عند منتصف ليل الأحد الاثنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن العميد الركن تركي المالكي، إن “سفينة الشحن ذات النداء (روابي) وتحمل علم دولة (الإمارات) تعرضت للقرصنة والاختطاف عند الساعة (23:57) من مساء يوم الأحد (02 يناير 2022) أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة”.

إقراء أيضاً
  خمس دول تغادر مجلس الأمن الدولي وخمس أخرى تعلن انضمامها
رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق يدافع عن السعودية ويقود هجوما على حسن نصر الله
أمير سعودي يوجه توبيخا ساخنا لحسن نصر الله
الصين تضع أكثر من مليون شخص في الحجر
إردوغان يطلق معركة استعادة إسطنبول
تسونامي أوميكرون يجتاح أميركا: أكثر من مليون إصابة في يوم واحد
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس