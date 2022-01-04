الخناق يضيق على المسيرة الحوثية والجيش الوطني يباغت المليشيات جنوبي مأرب ويحقق تقدما مهما – تفاصيل

الثلاثاء 04 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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نفذت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم الثلاثاء عملية عسكرية هجومية على مواقع وتمركز مليشيات الحوثي الإرهابية جنوبي مأرب.

وذكر مصدر عسكري لـ«مأرب برس» بأن قوات الجيش تمكّنت من احراز تقدمات مهمة في ذات الجبهة وسط فرار جماعي لعناصر مرتزقة طهران.

واوضحت المصادر بأن عملية الجيش الهجومية انطلقت فجر اليوم ولازالت مستمرة تجاه مواقع المليشيات حتى اللحظة يرافقها دعم وإسناد كبير من مقاتلات التحالف.

وأشارت المصادر بان المليشيات تكبدت خلال الساعات الأولى من هجوم الجيش خسائر بشرية ومادية فادحة فيما ألقى أبطال الجيش القبض على عدد من عناصر المليشيات الذين لم يتمكنوا من الفرار.