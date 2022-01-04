وفاة مهاجم عربي شهير عن 32 عاما

الثلاثاء 04 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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كشفت تقارير إعلامية إيفوارية، عن وفاة المهاجم السابق للنادي الأهلي المصري والترجي التونسي لكرة القدم، أوسو كونان، عن عمر ناهز 32 عاما.

ونقل موقع "GTV SPORTS+"، عن مصادر محلية في كوت ديفوار، أن أوسو كونان، توفي نتيجة تعرضه للتسمم أثناء قيامة بزيارة في مسقط رأسه بمدينة أنياما.

وكان أوسو كونان، يلعب في مركز المهاجم، وسبق له حمل ألوان العديد من الأندية العربية أبرزها، الأهلي ونادي المقاصة في مصر، والترجي الرياضي والملعب التونسي في تونس، إضافة لخوضه تجربة احترافية في أوروبا مع نادي هلسنكي الفنلندي.