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تراجع جديد في قيمة العملة اليمنية والدولار الواحد يتخطى الـ 1000 في عدن «أسعار الصرف الآن»

الثلاثاء 04 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء: 

في صنعاء 

 شراء الدولار 600

بيع الدولار 602

شراء السعودي 158.30

بيع السعودي 158.60

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 1050

بيع الدولار 1070

شراء السعودي 275

بيع السعودي 280

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