الامارات: مستمرون في اليمن حتى إعادة الشرعية والإرهاب الحوثي الى زوال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق يدافع عن السعودية ويقود هجوما على حسن نصر الله أمير سعودي يوجه توبيخا ساخنا لحسن نصر الله وفاة مهاجم عربي شهير عن 32 عاما تراجع جديد في قيمة العملة اليمنية والدولار الواحد يتخطى الـ 1000 في عدن «أسعار الصرف الآن» عاجل..إنهيار دفاعات المليشيات الحوثية أمام تقدم قوات الجيش وألوية العمالقة في مديرية بيحان بـ شبوة نوع غير معروف من سلالة كورونا يظهر في فرنسا ترجيح تورط جهة غير الحوثيين باختطاف السفينة الاماراتية وفضائية سعودية تكشف عن نقل اسلحة الى داخلها وتغيير حمولتها الصين تضع أكثر من مليون شخص في الحجر استشهاد قائد عسكري بارز في ألوية العمالقة
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء:
في صنعاء
شراء الدولار 600
بيع الدولار 602
شراء السعودي 158.30
بيع السعودي 158.60
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1050
بيع الدولار 1070
شراء السعودي 275
بيع السعودي 280