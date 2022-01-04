عاجل..إنهيار دفاعات مرتزقة طهران أمام تقدم قوات الجيش وألوية العمالقة في مديرية بيحان بـ شبوة

الثلاثاء 04 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 459

سيطرت قوات الجيش الوطني مسنودة بألوية العمالقة على مدينة النقوب الاستراتيجية التابعة لمديرية عسيلان من الجهة الغربية اليوم الثلاثاء وذلك بعد انهيار صفوف مليشيا الحوثيين الإيرانية الانقلابية.

ووفق ما نشره "الإعلام العسكري-شبوة" نقلا عن مصادر ميدانية، فإن تحرير مدينة النقوب أنهى أهم دفاعات مليشيا العدو في مديرية بيحان التي بات التقدم إليها مفتوحا.

وأضافت المصادر أن مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية شارك بفاعلية في العملية العسكرية التي تدخل يومها الرابع، وقصفت باقي جيوب مليشيا الحوثيين في موقعي العلم والسليم.

وأشارت إلى أن العمليات العسكرية مستمرة حتى تحرير كل تراب الوطن.