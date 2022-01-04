نوع غير معروف من سلالة كورونا يظهر في فرنسا

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أصيب 12 شخصًا بنوع غير معروف حتى الآن من سلالة فيروس كورونا.
والمصاب صفر هو كاميرونيًا عائدًا من بلاده الى مدينة مرسيليا جنوب فرنسا. لذلك يفترض الخبراء أن المصاب نقل الفيروس من الكاميرون، البلد الواقع في وسط إفريقيا.
وتم اكتشاف المتحور الجديد من قبل خبراء في مستشفى جامعة مرسيليا يوم 9 ديسمبر. وهو يحمل اسم بشكل مؤقت: B.1.640.2
وفي دراسة أولية صدرت في 29 ديسمبر، قال خبراء الصحة في الحكومة الفرنسية إنهم حددوا 46 طفرة من هذا الشكل الجديد من الفيروس. ويبدو أن هذا المتحور يمكن أن يكون أكثر عدوى من فيروس كورونا الأصلي.