استشهاد قائد عسكري بارز في ألوية العمالقة

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استشهد قائد عسكري بارز في الوية العمالقة، اليوم الثلاثاء، بمعارك مع الحوثيين في محيط مديرية عسيلان غرب محافظة شبوة.
وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس ان أركان اللواء الثاني عمالقة ،العقيد سميح جراده الصبيحي قتل في المواجهات الدائرة مع ميليشيا الحوثي بمديرية عسيلان صباح اليوم.
وذكرت المصادر ان عددا اخر من جنود العمالقة قتلوا في ذات المعارك.
واطلقت قوات الجيش والعمالقة قبل ثلاثة ايام عملية عسكرية واسعة لتحرير مديريات بيحان(عسيلان، عين،بيحان) وتمكنت من السيطرة على مركز مديرية عسيلان ودحر الانقلابيين منها، وهي الان تواصل التقدم باتجاه بيحان، وتقوم بتطهير ما تبقى من جيوب الحوثيين في عسيلان.