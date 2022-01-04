مصري يعرض طفلته للبيع مقابل 50 ألف جنيه

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في واقعة مؤسفة، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على أب خلال بيعه لطفلته التي تبلغ من العمر عامين لأحد الأشخاص مقابل 50 ألف جنيه، أي ما يعادل 3200 دولار.
وتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب بالدقهلية من ضبط ثلاثيني، خلال بيعه لابنته الطفلة التي تبلغ من العمر عامين لأحد الأشخاص بمقابل مادي وقدره 50 ألف جنيه، بشارع الجيش بمدينة المنصورة.
وتبين من التحقيقات أن الأب قام بعرض طفلته للبيع عبر موقع التواصل الإحتماعي "فيسبوك"، وتواصل معه أحد الأشخاص وتم الاتفاق على تحديد موعدا لاتمام عملية البيع وتسليم الطفلة بشارع الجيش.
وكشفت التحقيقات أن الأب (35عاما)، حاصل على ليسانس آداب، ومقيم قرية "بلجاي"، التابعة لمركز المنصورة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مبررا قيامه بعرض الطفلة للبيع لشكه في نسبها إليه من زوجته المتوفاة.
وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.