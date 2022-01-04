إردوغان يطلق معركة استعادة إسطنبول تسونامي أوميكرون يجتاح أميركا: أكثر من مليون إصابة في يوم واحد انهيارات واسعة في صفوف ميليشيا الحوثي وسط ضربات موجعة للجيش الوطني في جبهات مأرب وشبوة مسلحون قبليون يفجرون أنبوب للنفط الخام في شبوة مطالبات أمريكية لبايدن بالتدخل للإفراج عن الأسير الفلسطيني أبو هواش أمير سعودي يشن هجوما "عنيفا" على حسن نصر الله بعد هجومه على المملكة 400 ألف إصابة يومية بـ«كورونا» في الولايات المتحدة ثالث منصة إعلامية كبرى توقف خدماتها في هونغ كونغ أوميكرون أسرع الفيروسات انتشاراً في التاريخ تفاصيل مهمة بعد السطو على السفينة «روابي».. التعاون الخليجي يدعم الإمارات في جميع إجراءات الرد على اعتداء الحوثي
سجلت الولايات المتحدة الأميركية أكثر من مليون إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد أمس (الاثنين)، حيث تحول المتحور «أوميكرون» إلى ما يشبه موجة تسونامي تجتاح جميع جوانب الحياة الأميركية اليومية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المتحور شديد العدوى دفع الإصابات إلى رقم قياسي، يزيد بهامش كبير على أكبر عدد تسجله أي دولة منذ بداية الوباء قبل نحو عامين. ويقترب العدد الجديد من ضعف الرقم القياسي السابق، الذي بلغ 590 ألف حالة، الذي سجلته أميركا قبل ذلك بأربعة أيام فقط، والذي كان أيضاً ضعف العدد المسجل قبل أسبوع.
وكان العدد القياسي السابق، خارج الولايات المتحدة، سجلته الهند خلال تفشي المتحور «دلتا»، عندما تم تسجيل أكثر من 414 ألف إصابة في 7 مايو (أيار) 2021.
وتأتي الأرقام الضخمة التي تم تسجيلها في الولايات المتحدة رغم اعتماد العديد من الأميركيين على الفحوص التي يجرونها في المنزل، مع عدم إبلاغ النتائج للسلطات الرسمية.
ويعني هذا أن الرقم القياسي الجديد هو بالتأكيد أقل من الرقم الحقيقي، بشكل كبير