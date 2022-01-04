مسلحون قبليون يفجرون أنبوب للنفط الخام في شبوة مطالبات أمريكية لبايدن بالتدخل للإفراج عن الأسير الفلسطيني أبو هواش أمير سعودي يشن هجوما "عنيفا" على حسن نصر الله بعد هجومه على المملكة 400 ألف إصابة يومية بـ«كورونا» في الولايات المتحدة ثالث منصة إعلامية كبرى توقف خدماتها في هونغ كونغ أوميكرون أسرع الفيروسات انتشاراً في التاريخ تفاصيل مهمة بعد السطو على السفينة «روابي».. التعاون الخليجي يدعم الإمارات في جميع إجراءات الرد على اعتداء الحوثي عويل الحوثي يصل لبنان.. خطاب متشنج لزعيم مليشيات «حزب الله»وأمير سعودي يعلّق ساخراً:على قدر هول الحزم تهذي العمائمُ طيران التحالف يمطر الصواريخ على رؤوس مرتزقة طهران فضيحة مدوية.. صحفي سعودي يكشف عن معلومة لايعلم عنها الجميع تخص «جبريل» نجل «عبد الملك الحوثي»وقيادي حوثي آخر
قالت وكالة رويترز، الإثنين، إن مسلحين قبليين فجروا أنبوب نقل النفط الخام في منطقة حبان بمحافظة شرق اليمن.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية وسكان قولهم، إن عملية التفجير تمت باستخدام عبوة ناسفة مما تسبب في اندلاع النيران وتصاعد ألسنة اللهب التي كانت مرئية على بعد عدة كيلومترات.
وأضافت أن هذا التفجير وقف الضخ من الأنبوب الرابط بين حقول النفط في شبوة وميناء التصدير في بحر العرب، بينما تسببت عمليات التخريب المتكررة في خسائر بالبلد المنهك من الصراع الدامي المستمر منذ نحو سبع سنوات.
وتنتج المحافظة قرابة عشرة آلاف برميل من النفط يوميا في الوقت الحالي بعد أن كانت تنتج قبل الحرب نحو 70 ألفا، في حين تعتمد الحكومة اليمنية على صادرات النفط الخام في تمويل 70 بالمئة من الإنفاق في الميزانية.
كما تنتج اليمن حاليا إلى 55 ألف برميل يوميا بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل، فيما كان يزيد على 450 ألف برميل عام 2007.