أمير سعودي يشن هجوما "عنيفا" على حسن نصر الله بعد هجومه على المملكة

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ردّ الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز على تصريحات أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، مطالبا إياه بإعطاء نماذج عن عمليات تنظيم "داعش" الإرهابي ضد إيران.
وقال بن مساعد في سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر": "أخيرا يا كاذب العصر يا أبا رغال: كدنا أن نصدق من خطابك أن إيران جمعية خيرية يعم خيرها وسلامها العالم ودستورها ينص على تصدير الورود وأغصان الزيتون إلى العالم".
وأضاف: "سماجة السيء: أنت فاسق أتانا الليلة بنبأ لا يحتاج كذبه إلى تبيان".
وتابع: "أسئلة للكذاب القابع في سراديب الضاحية سماجة السيء حسد الذي يستميت في إلصاق داعش بنا وهي التي نفذت عمليات إرهابية في الداخل السعودي: نريد نماذج لعمليات داعش ضد المصالح الإيرانية".
وسأل: "من سلم الموصل لداعش ومن أعطى الأوامر للجيش العراقي بالانسحاب أليس المالكي توأمك الإيراني في العراق؟ عد لـ(لجنة تحقيق الموصل)".
وأضاف: "ماذا عن الباصات الخضر التي شاهدها اللبنانيون بأعينهم وهي تنقل عناصر داعش من الحدود اللبنانية إلى العراقية برعاية إيران وحزبك؟ ألم تؤِ إيران قادة القاعدة