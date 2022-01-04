400 ألف إصابة يومية بـ«كورونا» في الولايات المتحدة

الثلاثاء 04 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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سجلت في الولايات المتحدة أرقام قياسية جديدة بلغت أكثر من 400 ألف إصابة يومياً بفيروس «كورونا»، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

غير أن مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنطوني فاوتشي نبه مواطنيه الأميركيين إلى ضرورة التركيز، لا على عدد المصابين بل على المستشفيات التي أصابها الإجهاد بسبب متحوّر «دلتا» ويتهددها الإغلاق، بسبب عدد المصابين بمتحور «أوميكرون» الأكثر عدوى خلال فصل الشتاء.

وفيما أجازت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أمس (الاثنين)، الجرعات المعززة من شركة «فايزر - بيونتيك» للقاحها المضاد لفيروس «كورونا» للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، وصلت الإصابات إلى أرفع المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، جرى الإبلاغ عن أكثر من 400 ألف حالة في المتوسط كل يوم في الولايات المتحدة، حيث تضاعف هذا العدد ثلاث مرات عما كان عليه قبل أسبوعين، وفقاً لقاعدة بيانات صحيفة «نيويورك تايمز». وارتفع عدد حالات العلاج بالمستشفيات بنسبة 33 في المائة، ليصل إلى 92300، فيما انخفضت الوفيات بنسبة 4 في المائة، لتصل إلى 1249 في المتوسط يومياً.

وليس من الواضح بعد عدد المرضى الذين دخلوا المستشفيات مصابين بـ«أوميكرون» عوض «دلتا»، الذي يعتقد العلماء أنه أكثر ضراوة. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الأسبوع الأخير من العام الماضي، استحوذ «أوميكرون» على أكثر من 58 في المائة من الحالات الجديدة مقابل أكثر من 41 في المائة لـ«دلتا».

وأشار الدكتور فاوتشي عبر شبكة «إيه بي سي» الأميركية للتلفزيون، إلى أن كثيراً من الإصابات الجديدة، لا سيما بين الأشخاص الذين تلقوا الطعوم والجرعات المعززة، لا يشعرون بأي أعراض أو لديهم أعراض خفيفة، ما يجعل العدد المطلق أقل أهمية عما كانت عليه الحال في الإصدارات السابقة من الفيروس