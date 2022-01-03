عويل الحوثي يصل لبنان.. خطاب متشنج لزعيم مليشيات «حزب الله»وأمير سعودي يعلّق ساخراً:على قدر هول الحزم تهذي العمائمُ طيران التحالف يمطر الصواريخ على رؤوس مرتزقة طهران فضيحة مدوية.. صحفي سعودي يكشف عن معلومة لايعلم عنها الجميع تخص «جبريل» نجل «عبد الملك الحوثي»وقيادي حوثي آخر تعرف على الخضار التي تعالج ارتفاع ضغط الدم ضاحي خلفان يوجه سؤالا للحوثيين هل عبدالملك الحوثي في خبر كان؟ الغنّوشي يوجه طلبا محرجا للرئيس التونسي في قضية خطيرة هزت الشارع التونسي مسلسل تلفزيوني عن حياة الرئيس رفيق الحريري ونانسي عجرم في قائمة الترشيح للتمثيل ديمقراطية أمريكا على حافة الانهيار بمخاطر حرب أهلية وحكم ديكتاتوري بحلول هذا العام تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء في إكسبو 2020 دبي السعودية توجه دعوة للمجتمع الدولي بخصوص امتلاك إيران سلاح نووي
وجه الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد مساء اليوم الاثنين، ردا موجعا على زعيم مليشيا حزب الله اللبناني ” حسن نصر الله عقب ظهوره مساء اليوم في خطاب متشنج على وقع هزائم متتالية تتلقاها مليشيات الحوثي الإيرانية ”.
وكتب الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد على حسابه في تويتر : ما يحدث مؤخرًا من انكسارات للحوثي ذنب ايران وما يحدث لعناصر وخبراء حزب الضاحية ومقاتليه في اليمن انعكس واضحًا في الخطاب المتشنج لسماجة السيء حسد وعلى لغته المليئة بالأكاذيب والشتائم”
وأضاف :” على قدر هول الحزم تهذي العمائمُ ** وتأتي على قدر الذهولِ الشتائمُ”.
وكان زعيم مليشيات حزب الله الارهابي المدعو حسن نصر الله قد ظهر في خطاب مهزوم اليوم دون أن يتطرق إلى أزمات لبنان، حيث تحدث عن اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق ” قاسم سليماني”، مكتفيا بوصف أمريكا بالعدو الأكبر كعادته.