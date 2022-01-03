عويل الحوثي يصل لبنان.. خطاب متشنج لزعيم مليشيات «حزب الله»وأمير سعودي يعلّق ساخراً:على قدر هول الحزم تهذي العمائمُ

الإثنين 03 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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وجه الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد مساء اليوم الاثنين، ردا موجعا على زعيم مليشيا حزب الله اللبناني ” حسن نصر الله عقب ظهوره مساء اليوم في خطاب متشنج على وقع هزائم متتالية تتلقاها مليشيات الحوثي الإيرانية ”.

وكتب الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد على حسابه في تويتر : ما يحدث مؤخرًا من انكسارات للحوثي ذنب ايران وما يحدث لعناصر وخبراء حزب الضاحية ومقاتليه في اليمن انعكس واضحًا في الخطاب المتشنج لسماجة السيء حسد وعلى لغته المليئة بالأكاذيب والشتائم”

وأضاف :” على قدر هول الحزم تهذي العمائمُ ** وتأتي على قدر الذهولِ الشتائمُ”.

وكان زعيم مليشيات حزب الله الارهابي المدعو حسن نصر الله قد ظهر في خطاب مهزوم اليوم دون أن يتطرق إلى أزمات لبنان، حيث تحدث عن اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق ” قاسم سليماني”، مكتفيا بوصف أمريكا بالعدو الأكبر كعادته.