طيران التحالف يمطر الصواريخ على رؤوس مرتزقة طهران

الإثنين 03 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت قوات التحالف اليوم الإثنين، مصرع 230 حوثياً إرهابيًا بغارات جوية جديدة خلال الساعات الماضية في محافظتي شبوة ومأرب شرقي وشمالي اليمن.

وقال التحالف في بلاغ مقتضب نشرته وكالة "واس" السعودية إن مقاتلاته الحربية نفذت 23 غارة جوية في شبوة و 12 غارة بمأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف أن العملية أسفرت عن هلاك 133 حوثياً في شبوة و 97 عنصراً حوثياً بمأرب، بينما دمرت 20 آلية عسكرية.