طيران التحالف يمطر الصواريخ على رؤوس مرتزقة طهران فضيحة مدوية.. صحفي سعودي يكشف عن معلومة لايعلم عنها الجميع تخص «جبريل» نجل «عبد الملك الحوثي»وقيادي حوثي آخر تعرف على الخضار التي تعالج ارتفاع ضغط الدم ضاحي خلفان يوجه سؤالا للحوثيين هل عبدالملك الحوثي في خبر كان؟ الغنّوشي يوجه طلبا محرجا للرئيس التونسي في قضية خطيرة هزت الشارع التونسي مسلسل تلفزيوني عن حياة الرئيس رفيق الحريري ونانسي عجرم في قائمة الترشيح للتمثيل ديمقراطية أمريكا على حافة الانهيار بمخاطر حرب أهلية وحكم ديكتاتوري بحلول هذا العام تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء في إكسبو 2020 دبي السعودية توجه دعوة للمجتمع الدولي بخصوص امتلاك إيران سلاح نووي شابة خليجية تسيطر على أسد هارب - فيديو
سخر صحفي سعودي اليوم الاثنين من شعار الصرخة الحوثية التي ينادي بالموت لأمريكا وإسرائيل وتردده المليشيات الانقلابية في كل مناسبتها وفعاليتها كاشفاً عن فضيحة مدوية تخص «جبريل» نجل «عبد الملك الحوثي»وقيادي حوثي آخر .
وكشف الصحفي السعودي حسين الغاوي الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ويحمل الجنسية السعودية في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر رصدها محرر "مأرب برس"عن معلومة قال بأنها لايعلم عنها الجميع تخص القيادي الحوثي "محمد علي الحوثي و "جبريل" نجل زعيم مليشيات الحوثي المدعو "عبد الملك الحوثي.
واوضح الصحفي السعودي بأن القيادي الحوثي "محمد علي الحوثي و "جبريل" نجل زعيم مليشيات الحوثي يحملان الجنسية الأميركية.
فيما يلي نص التغريدة :
«ميليشيات الحوثي تردد الصرخة وترفع شعار :
الموت لأمريكا - الموت لإسرائيل ..
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المعلومة التي لا يعلمها الجميع ، أن محمد علي الحوثي و "جبريل" ابن عبدالملك الحوثي يحملان الجنسية الأمريكية»