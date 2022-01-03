فضيحة مدوية.. صحفي سعودي يكشف عن معلومة لايعلم عنها الجميع تخص «جبريل» نجل «عبد الملك الحوثي»وقيادي حوثي آخر

الإثنين 03 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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سخر صحفي سعودي اليوم الاثنين من شعار الصرخة الحوثية التي ينادي بالموت لأمريكا وإسرائيل وتردده المليشيات الانقلابية في كل مناسبتها وفعاليتها كاشفاً عن فضيحة مدوية تخص «جبريل» نجل «عبد الملك الحوثي»وقيادي حوثي آخر .

وكشف الصحفي السعودي حسين الغاوي الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ويحمل الجنسية السعودية في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر رصدها محرر "مأرب برس"عن معلومة قال بأنها لايعلم عنها الجميع تخص القيادي الحوثي "محمد علي الحوثي و "جبريل" نجل زعيم مليشيات الحوثي المدعو "عبد الملك الحوثي.

واوضح الصحفي السعودي بأن القيادي الحوثي "محمد علي الحوثي و "جبريل" نجل زعيم مليشيات الحوثي يحملان الجنسية الأميركية.

فيما يلي نص التغريدة :

«‏ميليشيات الحوثي تردد الصرخة وترفع شعار :

الموت لأمريكا - الموت لإسرائيل ..

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المعلومة التي لا يعلمها الجميع ، أن محمد علي الحوثي و "جبريل" ابن عبدالملك الحوثي يحملان الجنسية الأمريكية»