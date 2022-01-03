تعرف على  الخضار التي تعالج ارتفاع ضغط الدم

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يواجه العديد من الأشخاص مشكلة صحية شائعة، وهي ارتفاع ضغط الدم الذي يتسبب فى مشاكل ومضاعفات أخرى قد تصل في بعض الأحيان للموت. لذا قدم موقع “بولد سكاي” نوع خضار طبيعي يعالج ارتفاع ضغط الدم.
حيث تتميز البازلاء باحتوائها على كميات عالية من البروتينات التي يمكن أن تخفض مستوى الكوليسترول في الدم، وتحارب ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى المزمنة.
كما أنها تعتبر مصدر جيد للفيتامينات والأملاح المعدنية التي تحمي الإنسان من أمراض كثيرة وحمض الفوليك الذى يفيد نظام القلب والأوعية الدموية ويحسن كفائتهما في العمل.
ويمكن تحضير البازلاء بوصفات متنوعة مثل البازلاء مع الجزر و الشوربة وصينية البطاطس مع البسلة.