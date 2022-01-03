تعرف على الخضار التي تعالج ارتفاع ضغط الدم ضاحي خلفان يوجه سؤالا للحوثيين هل عبدالملك الحوثي في خبر كان؟ الغنّوشي يوجه طلبا محرجا للرئيس التونسي في قضية خطيرة هزت الشارع التونسي مسلسل تلفزيوني عن حياة الرئيس رفيق الحريري ونانسي عجرم في قائمة الترشيح للتمثيل ديمقراطية أمريكا على حافة الانهيار بمخاطر حرب أهلية وحكم ديكتاتوري بحلول هذا العام تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء في إكسبو 2020 دبي السعودية توجه دعوة للمجتمع الدولي بخصوص امتلاك إيران سلاح نووي شابة خليجية تسيطر على أسد هارب - فيديو شاهد.. ليفربول ينشر مقطع فيديو لمباراته المثيرة وهدف صلاح التاريخي مأرب: تدشين توزيع الحقيبة الشتوية لقرابة إثني عشر ألف ألف أسرة متضررة من الحرب
طرح ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، تساؤلات عن مصير زعيم جماعة الحوثي في اليمن، عبد الملك، مشيرا إلى عدم إقامة “مأتم” بعد إعلان وفاة سفير إيران لدى الجماعة وأن ذلك “أمر غير معقول”.
وتساءل خلفان عبر حسابه في تويتر: “هل عبدالملك الحوثي في خبر كان؟ لأنه ما عمل مأتم على وفاة سفيره الإيراني!! وهذا شيء مش معقول”.
وتابع: “قيل إن المشاط أصيب مع السفير غير المعترف به في اليمن.. صحيح؟ فيه شيء حادث في صفوف الحوثيين 100% لأنه وضعهم غير طبيعي.. أو الاتصال مقطوع.. لو الهدهد اليمني يتصل في عبدالملك يشوفه يرد على الهاتف أو لا.. زين”.
وأضاف: “المهم أن القوات تستمر في حركتها بالتقدم.. لا توقف كما أوقفت في الحديدة.. التي كانت على وشك أن تكون في أيدي التحالف والعمالقة”.