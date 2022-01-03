ضاحي خلفان يوجه سؤالا للحوثيين هل عبدالملك الحوثي في خبر كان؟

الإثنين 03 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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طرح ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، تساؤلات عن مصير زعيم جماعة الحوثي في اليمن، عبد الملك، مشيرا إلى عدم إقامة “مأتم” بعد إعلان وفاة سفير إيران لدى الجماعة وأن ذلك “أمر غير معقول”.

وتساءل خلفان عبر حسابه في تويتر: “هل عبدالملك الحوثي في خبر كان؟ لأنه ما عمل مأتم على وفاة سفيره الإيراني!! وهذا شيء مش معقول”.

وتابع: “قيل إن المشاط أصيب مع السفير غير المعترف به في اليمن.. صحيح؟ فيه شيء حادث في صفوف الحوثيين 100% لأنه وضعهم غير طبيعي.. أو الاتصال مقطوع.. لو الهدهد اليمني يتصل في عبدالملك يشوفه يرد على الهاتف أو لا.. زين”.

وأضاف: “المهم أن القوات تستمر في حركتها بالتقدم.. لا توقف كما أوقفت في الحديدة.. التي كانت على وشك أن تكون في أيدي التحالف والعمالقة”.