مسلسل تلفزيوني عن حياة الرئيس رفيق الحريري ونانسي عجرم في قائمة الترشيح للتمثيل

الإثنين 03 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس- وكالات

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40 سؤالاً طرحتهم الإعلامية جيسيكا عازار على المنتج اللبناني صادق الصباح الذي اختار الإنتاج السينمائي والتلفزيوني على خيار السياسة خلافاً لوالده النائب الراحل أنور الصباح.

وقد أبدى الصباح تقديره لمحطة MTV على عرض المسلسلات التي ينتجها، مؤكداً استمرار التعاون معها. وكشف عن رغبته في إعداد مسلسل عن الرئيس رفيق الحريري، مرشّحاً الممثل السوري تيم حسن للعب هذا الدور.

وتخلّل الحلقة مداخلات مصوّرة على طريقة الفيديو للعديد من الممثلين والفنانين الذين شاركوا في أعمال شركة “سيدرز آرت برودكشن” التابعة للصباح، حيث وجّهوا إليه رسائل إشادة بينهم الفنانة القديرة منى واصف التي وقف لها الصباح إجلالاً، تيم حسن، عابد فهد، سيرين عبد النور، سعيد سرحان، قصي خولي، عادل كرم، منة شلبي، عمرو سعد، وفاليري أبو شقرا.

بدوره، أشاد الصباح بالممثلين، واعتبر “أن مسلسل “الهيبة” هو الأقرب إلى قلبي خصوصاً بعد نجاحه العالمي”، مشيراً إلى “أن تصوير فيلم الهيبة سيبدأ أواخر شهر كانون الثاني/يناير وسيكون بصيغة مختلفة جداً عن المسلسل، ولم نختر البطلة مع تيم حسن بعد”. وكشف “أن الجزء الخامس من مسلسل “الهيبة-جبل” كان أكثر كلفة، حيث بلغت كلفته 3 ملايين و350 ألف دولار.

وفيما امتنع عن التحدث عمن يتقاضى أعلى أجر، أبدى فخره كون مسلسل “الهيبة” سينتقل إلى تركيا، كأول مسلسل عربي، مشيراً إلى “أن التصوير في تركيا سيبدأ قريباً وسيكون لنا دور رقابي على التنفيذ، ويمكن أن نبيع العمل إلى بلاد أخرى أيضاً”.

وعن مدى إمكانية عودة الممثل السوري أويس مخللاتي إلى شركة “الصباح إخوان”، اعتبر أن أويس “أخطأ مع نفسه وليس معنا. ويمكن أن يعاود العمل معنا، ولكن ليس في إطار فيلم “الهيبة” مع زياد الخطيب، ربما في عمل آخر”.

وأثنى الصباح على مشاركة الفنان رامي عياش في مسلسل “2020”، ورأى في الفنانة نانسي عجرم “مشروع ممثلة هامة”، كاشفاً أنه “تحدث مع مدير أعمالها جيجي لامارا في هذا الصدد في وقت سابق”.

كما أثنى على الممثلة نادين نسيب نجيم التي قال إنها “وفية لشركة الصباح، وهي نجمة عربية، وصعدنا سوياً في عالم الدراما. ويجب أن تخوض تجربة سينمائية”.

وفي ردّه على سؤال عن الاستعانة بممثلين سوريين أجاب “لا تعنيني جنسية الممثل بمقدار حجم العمل ونجاحه”.