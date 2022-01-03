 السعودية توجه دعوة للمجتمع الدولي بخصوص امتلاك إيران سلاح نووي

الإثنين 03 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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دعت الرياض إلى "تكثيف الجهود" لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، وفي المقابل شددت على أن أيادي الدول العربية ممدودة "للإخوة" في إيران حال تجاوبهم في حل المسائل المتعلقة بأمن المنطقة.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في تصريحات صحافية مشتركة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان أن الوزيرين بحثا "دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم"، وأشار إلى ضرورة "تكثيف الجهود الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي وخلو الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل".

لكنه أكد في الوقت ذاته أن "أيادينا كعرب ممدودة للأخوة في إيران في حال تجاوبهم مع معالجة الهموم العربية في ما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة".

بينما عبر الصفدي عن إدانة الأردن "بالمطلق كل الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها السعودية".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دعا إيران، الخميس الماضي، إلى تغيير "سلوكها السلبي" في المنطقة والاتجاه نحو التعاون، وذلك بعد أيام من اتهام الرياض لخصمها اللدود بمساعدة الحوثيين في اليمن على مهاجمتها.