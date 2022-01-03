السعودية توجه دعوة للمجتمع الدولي بخصوص امتلاك إيران سلاح نووي شابة خليجية تسيطر على أسد هارب - فيديو شاهد.. ليفربول ينشر مقطع فيديو لمباراته المثيرة وهدف صلاح التاريخي مأرب: تدشين توزيع الحقيبة الشتوية لقرابة إثني عشر ألف ألف أسرة متضررة من الحرب آخر المستجدات في شبوة.. انهيارات واسعة في صفوف المليشيات والقوات الحكومية تتقدم باتجاه بيحان الصالحي: توحد المكونات السياسية ضروري لدحر الحوثي وعلى السعودية الضغط لتنفيذ اتفاق الرياض تصريحات قوية لمدير أمن شبوة : لن نتوقف في عسيلان واليمن لن تكون خنجرا ايرانيا في خاصرة العرب معلومات عن المختطفين لدي مليشيات الحوثي.. عدد من قتلوا تحت التعذيب وأماكن السجون ومنازل مسئولين كبار تم تحويلها الى مقرات ومعتقلات رواية الحوثيون حول السفينة الإماراتية المختطفة والتحالف يكشف عن حمولتها والى أين كانت متجهة ويتوعد المليشيات اذا لم تخلي سبيلها فورا التحالف: الحوثيون يختطفون سفينة شحن ترفع العلم الإماراتي قبالة الحديدة
دعت الرياض إلى "تكثيف الجهود" لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، وفي المقابل شددت على أن أيادي الدول العربية ممدودة "للإخوة" في إيران حال تجاوبهم في حل المسائل المتعلقة بأمن المنطقة.
وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في تصريحات صحافية مشتركة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان أن الوزيرين بحثا "دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم"، وأشار إلى ضرورة "تكثيف الجهود الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي وخلو الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل".
لكنه أكد في الوقت ذاته أن "أيادينا كعرب ممدودة للأخوة في إيران في حال تجاوبهم مع معالجة الهموم العربية في ما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة".
بينما عبر الصفدي عن إدانة الأردن "بالمطلق كل الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها السعودية".
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دعا إيران، الخميس الماضي، إلى تغيير "سلوكها السلبي" في المنطقة والاتجاه نحو التعاون، وذلك بعد أيام من اتهام الرياض لخصمها اللدود بمساعدة الحوثيين في اليمن على مهاجمتها.