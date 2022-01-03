شابة خليجية تسيطر على أسد هارب - فيديو

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مقاطع فيديو توثق قيام فتاة بالسيطرة على أسد هارب من أحد المنازل.
وقالت صحيفة "الوطن" الكويتية إن الفتاة التي سيطرت على الأسد الهارب بعدما أثار الرعب بين السكان والمارة في منطقة الصباحية، هي مالكة الأسد.
وأضافت الصحيفة أنه تم التعرف على الفتاة، فيما عمد والدها إلى التنسيق مع الأشخاص الذين ربوا الشبل ومع شرطة البيئة لتسليمه إليهم.
وظهرت الفتاة في أحد المقاطع وهي تسير ليلاً بعد أن ألقت القبض على شبل الأسد وحملته بثقة تامة بين ذراعيها، فيما حاول الأسد مقاومتها والإفلات من قبضتها.
وظهر الأسد في مقطع آخر مربوطاً بحبل من عنقه ويحاول شخص ما سحبه رغماً عنه.
وباتت تربية الحيوانات المفترسة ظاهرة منتشرة في دول الخليج، وتسعى العديد من الحكومات إلى ضبطها والسيطرة عليها.