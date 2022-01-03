مأرب: تدشين توزيع الحقيبة الشتوية لقرابة إثني عشر ألف ألف أسرة متضررة من الحرب

الإثنين 03 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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دشن وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح اليوم في مدينة مأرب مشروع توزيع الحقيبة الشتوية للمتضررين من الحرب من الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة.

ويهدف المشروع الذي تنفذه شبكة النماء للمنظمات الأهلية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، إلى تقديم الدعم الإغاثي والإنساني الطارئ للأسر الفقيرة والنازحين.

وعبر وكيل محافظة مأرب مفتاح عن شكره للمملكة العربية السعودية على دعمها اللامحدود للأسر النازحة باليمن، في مختلف الجوانب الإغاثية والإنسانية.

ولفت مفتاح إلى أن هذا الدعم يأتي في ظل معاناة كبيرة يعانيها النازحون في مختلف المحافظات اليمنية، وفي مقدمتها محافظة مأرب التي تضم أكثر من 3 مليون نازح ومهجر من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا.

من جهته أوضح أمين عام شبكة النماء- عبد الكريم الضمري" أنه سيتم توزيع قرابة 12 ألف حقيبة شتوية لقرابة 12ألف أسرة من الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة، والأشد تضرراً من الحرب والأكثر إحتياجا".مبيناً أن الحقيبة عبارة عن كسوة الشتاء ومستلزماته المختلفة من ملابس شتوية متنوعة".

ولفت :" إلى أن المشروع الذي يستهدف سبع محافظات، يهدف إلى الإسهام في تخفيف معاناة المواطنين في مجال الإيواء، لاسيما في ظل موسم الشتاء والبرد القارس".

حضر تدشين المشروع مديرعام الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي، ومدير مكتب مركز الملك سلمان عبدالرحمن الصعيري، وخالد الشجني مدير المخيمات في الوحدة التنفيذية للنازحين.