السعودية توجه دعوة للمجتمع الدولي بخصوص امتلاك إيران سلاح نووي شابة خليجية تسيطر على أسد هارب - فيديو شاهد.. ليفربول ينشر مقطع فيديو لمباراته المثيرة وهدف صلاح التاريخي مأرب: تدشين توزيع الحقيبة الشتوية لقرابة إثني عشر ألف ألف أسرة متضررة من الحرب آخر المستجدات في شبوة.. انهيارات واسعة في صفوف المليشيات والقوات الحكومية تتقدم باتجاه بيحان الصالحي: توحد المكونات السياسية ضروري لدحر الحوثي وعلى السعودية الضغط لتنفيذ اتفاق الرياض تصريحات قوية لمدير أمن شبوة : لن نتوقف في عسيلان واليمن لن تكون خنجرا ايرانيا في خاصرة العرب معلومات عن المختطفين لدي مليشيات الحوثي.. عدد من قتلوا تحت التعذيب وأماكن السجون ومنازل مسئولين كبار تم تحويلها الى مقرات ومعتقلات رواية الحوثيون حول السفينة الإماراتية المختطفة والتحالف يكشف عن حمولتها والى أين كانت متجهة ويتوعد المليشيات اذا لم تخلي سبيلها فورا التحالف: الحوثيون يختطفون سفينة شحن ترفع العلم الإماراتي قبالة الحديدة
دشن وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح اليوم في مدينة مأرب مشروع توزيع الحقيبة الشتوية للمتضررين من الحرب من الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة.
ويهدف المشروع الذي تنفذه شبكة النماء للمنظمات الأهلية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، إلى تقديم الدعم الإغاثي والإنساني الطارئ للأسر الفقيرة والنازحين.
وعبر وكيل محافظة مأرب مفتاح عن شكره للمملكة العربية السعودية على دعمها اللامحدود للأسر النازحة باليمن، في مختلف الجوانب الإغاثية والإنسانية.
ولفت مفتاح إلى أن هذا الدعم يأتي في ظل معاناة كبيرة يعانيها النازحون في مختلف المحافظات اليمنية، وفي مقدمتها محافظة مأرب التي تضم أكثر من 3 مليون نازح ومهجر من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا.
من جهته أوضح أمين عام شبكة النماء- عبد الكريم الضمري" أنه سيتم توزيع قرابة 12 ألف حقيبة شتوية لقرابة 12ألف أسرة من الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة، والأشد تضرراً من الحرب والأكثر إحتياجا".مبيناً أن الحقيبة عبارة عن كسوة الشتاء ومستلزماته المختلفة من ملابس شتوية متنوعة".
ولفت :" إلى أن المشروع الذي يستهدف سبع محافظات، يهدف إلى الإسهام في تخفيف معاناة المواطنين في مجال الإيواء، لاسيما في ظل موسم الشتاء والبرد القارس".
حضر تدشين المشروع مديرعام الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي، ومدير مكتب مركز الملك سلمان عبدالرحمن الصعيري، وخالد الشجني مدير المخيمات في الوحدة التنفيذية للنازحين.