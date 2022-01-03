آخر الاخبار

 السعودية توجه دعوة للمجتمع الدولي بخصوص امتلاك إيران سلاح نووي شابة خليجية تسيطر على أسد هارب - فيديو شاهد.. ليفربول ينشر مقطع فيديو لمباراته المثيرة وهدف صلاح التاريخي مأرب: تدشين توزيع الحقيبة الشتوية لقرابة إثني عشر ألف ألف أسرة متضررة من الحرب آخر المستجدات في شبوة.. انهيارات واسعة في صفوف المليشيات والقوات الحكومية تتقدم باتجاه بيحان الصالحي: توحد المكونات السياسية ضروري لدحر الحوثي وعلى السعودية الضغط لتنفيذ اتفاق الرياض تصريحات قوية لمدير أمن شبوة : لن نتوقف في عسيلان واليمن لن تكون خنجرا ايرانيا في خاصرة العرب معلومات عن المختطفين لدي مليشيات الحوثي.. عدد من قتلوا تحت التعذيب وأماكن السجون ومنازل مسئولين كبار تم تحويلها الى مقرات ومعتقلات رواية الحوثيون حول السفينة الإماراتية المختطفة والتحالف يكشف عن حمولتها والى أين كانت متجهة ويتوعد المليشيات اذا لم تخلي سبيلها فورا التحالف: الحوثيون يختطفون سفينة شحن ترفع العلم الإماراتي قبالة الحديدة

مأرب: تدشين توزيع الحقيبة الشتوية لقرابة إثني عشر ألف ألف أسرة متضررة من الحرب

الإثنين 03 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار
عدد القراءات 137

 

دشن وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح اليوم في مدينة مأرب مشروع توزيع الحقيبة الشتوية للمتضررين من الحرب من الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة.

ويهدف المشروع الذي تنفذه شبكة النماء للمنظمات الأهلية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، إلى تقديم الدعم الإغاثي والإنساني الطارئ للأسر الفقيرة والنازحين.

وعبر وكيل محافظة مأرب مفتاح عن شكره للمملكة العربية السعودية على دعمها اللامحدود للأسر النازحة باليمن، في مختلف الجوانب الإغاثية والإنسانية.

ولفت مفتاح إلى أن هذا الدعم يأتي في ظل معاناة كبيرة يعانيها النازحون في مختلف المحافظات اليمنية، وفي مقدمتها محافظة مأرب التي تضم أكثر من 3 مليون نازح ومهجر من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا.

من جهته أوضح أمين عام شبكة النماء- عبد الكريم الضمري" أنه سيتم توزيع قرابة 12 ألف حقيبة شتوية لقرابة 12ألف أسرة من الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة، والأشد تضرراً من الحرب والأكثر إحتياجا".مبيناً أن الحقيبة عبارة عن كسوة الشتاء ومستلزماته المختلفة من ملابس شتوية متنوعة".

ولفت :" إلى أن المشروع الذي يستهدف سبع محافظات، يهدف إلى الإسهام في تخفيف معاناة المواطنين في مجال الإيواء، لاسيما في ظل موسم الشتاء والبرد القارس".

حضر تدشين المشروع مديرعام الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي، ومدير مكتب مركز الملك سلمان عبدالرحمن الصعيري، وخالد الشجني مدير المخيمات في الوحدة التنفيذية للنازحين.

إقراء أيضاً
تدشين بث اذاعة محلية جديدة في غيل باوزير بحضرموت
الملك سلمان بن عبد العزيز يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية
أمير سعودي يثير مواقع التواصل بعد شرائه بضاعة سوق بالكامل تخفيفا عن البائعين – في
مأرب.. مهرجان نسوي حاشد لدعم الجيش الوطني  
جامعة الحكمة ومكتب الثقافة بتعز ينظمان ندوة تحت شعار تعز ماض مشرق وحاضر متجدد
التوقيع مع مركز الملك سلمان على مشروع لدعم الشباب في 7 محافظات يمنية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس