آخر المستجدات في شبوة.. انهيارات واسعة في صفوف المليشيات والقوات الحكومية تتقدم باتجاه بيحان

الإثنين 03 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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واصلت قوات الجيش، مسنودة بألوية العمالقة ومقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، تحقيق تقدماتها بالمعارك الدائرة غربي محافظة شبوة، وسط انهيارات واسعة في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية،وفقا لموقع الجيش.

وقالت مصادر عسكرية ان قوات الجيش والعمالقة بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية واصلت التقدم ميدانيًا في الجبهات الغربية من المحافظة، حيث ومازالت القوات تتقدم باتجاه منطقة النقوب.

وتخوض قوات الجيش وألوية العمالقة معارك ضارية ضد المليشيا الحوثية الإيرانية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة لليوم الثالث على التوالي، ومازالت المعارك جارية حتى هذه اللحظات وتواصل التقدم نحو مديرية بيحان.

ووجهت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ومدفعية الجيش وألوية العمالقة ضربات مركزة استهدفت مواقع وثكنات المليشيا الحوثية في مختلف جبهات القتال، حققت فيها إصابات مباشرة في صفوف المليشيا الحوثية.

وتكبدت المليشيا الحوثية خسائر خلال المعارك وضربات التحالف خسائر فادحة في العتاد والأرواح ولقي العشرات من عناصرها مصرعهم وجرح مئات أخرين، بالاضافة إلى تدمير آليات وأطقم قتالية.

وفي السياق، واصلت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش نزع الألغام الحوثية التي زرعتها مليشيا الحوثي الإيرانية بكثافة في المناطق الأهلة بالسكان، في محاولة منها إعاقة تقدم قوات الجيش والعمالقة.

وأكد قائد محور عتق اللواء الركن عزيز العتيقي، بأن أبطال الجيش والعمالقة مستمرون في تحقيق انتصارات ميدانية ساحقة على مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية في مختلف جبهات القتال في مديريات بيحان.

من جانبه أكد مدير مديرية عسيلان، العميد ناصر القحيح الحارثي، إن عسيلان باتت محررة من مليشيا الحوثي الإرهابية، معبراً عن شكره لقوات الجيش الوطني وقوات العمالقة والتحالف العربي على تقديم الدعم لتحرير المديرية.