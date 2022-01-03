آخر المستجدات في شبوة.. انهيارات واسعة في صفوف المليشيات والقوات الحكومية تتقدم باتجاه بيحان الصالحي: توحد المكونات السياسية ضروري لدحر الحوثي وعلى السعودية الضغط لتنفيذ اتفاق الرياض تصريحات قوية لمدير أمن شبوة : لن نتوقف في عسيلان واليمن لن تكون خنجرا ايرانيا في خاصرة العرب معلومات عن المختطفين لدي مليشيات الحوثي.. عدد من قتلوا تحت التعذيب وأماكن السجون ومنازل مسئولين كبار تم تحويلها الى مقرات ومعتقلات رواية الحوثيون حول السفينة الإماراتية المختطفة والتحالف يكشف عن حمولتها والى أين كانت متجهة ويتوعد المليشيات اذا لم تخلي سبيلها فورا التحالف: الحوثيون يختطفون سفينة شحن ترفع العلم الإماراتي قبالة الحديدة مستجدات مأرب.. معارك شرسة في ”الكسارة“ وهجوم حوثي على ”البلق“ البرلمان العربي: الحوثيون يقوضون أمن واستقرار المنطقة شبوة.. الصراع ينقلها من التهميش إلى الصدارة سفارة السعودية لدى واشنطن تغلق أبوابها وتحذر رعاياها في 3 ولايات أمريكية
شدد الصحفي والناشط السياسي اليمني، محمد الصالحي، على ضرورة توحد المكونات السياسية والعسكرية الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، لدحر مليشيا الحوثي وانهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
وقال ”الصالحي“ في مداخلة مع قناة ”الحدث“، ان التباينات والخلافات بين الكونات السياسية المناوئة للحوثيي كانت المنفذ والعامل الرئيس لتمدد الجماعة الانقلابية واجتياحه العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.
وأكد ان ”الحوثي كان ولا يزال يستغل هذه الخلافات والتباينات للتمدد، فحاصر مارب ودخل شبوة وأسقط الحديدة وكل ذلك ليس بقوته وماكان له ان يكون لولا خلافات المكونات المنضوية تحت اطار الشرعية“.
وأضاف محمد الصالحي رئيس تحرير صحيفة ”مأرب برس“ ـ مطبوعة يومية توقفت عن الصدور عقب اجتياح العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014مـ : ”رأينا هشاشة مليشيا الحوثي عندما التحمت قوات الشرعية ولو جزئيا خلال الايام الماضية“.
ولفت الى ان "التطرف في الخطاب السياسي والاعلامي أثر بشكل كبير على سير المعركة"، مؤكدا ان "اتفاق الرياض هو الحل، وبات من الضروري ان تقوم السعودية والامارات بالضغط على كل المكونات لتنفيذ كل بنوده“.
وأشار "الصالحي" في سياق حديثه الى ان "مخرجات الحوار الوطني هي بوابة الخروج من عنق الزجاجة".