تصريحات قوية لمدير أمن شبوة : لن نتوقف في عسيلان واليمن لن تكون خنجرا ايرانيا في خاصرة العرب

الإثنين 03 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال مدير أمن محافظة شبوة العميد الركن عوض الدحبول إن تحرير مديرية عسيلان هو انتصار لكل القوى الجمهورية، التي التحمت وشاركت في المعركة الوطنية لدحر مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأضاف العميد الدحبول لموقع الجيش "سبتمبر نت" أن الملحمة الوطنية التي اشتركت فيها قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة وأجهزة الأمن بمختلف تشكيلاتها، ومعهم المقاومة والقبائل، لن تتوقف عند عسيلان وستتواصل حتى تحرير باقي مناطق المحافظة ومن بعدها باقي تراب الوطن الذي لن تتأخر عملية تطهيرها من دنس المشروع الإيراني.

وأشار العميد الدحبول إلى أنه ووفق توجيهات محافظ المحافظة فقد بدأت خطوات تأمين مديرية عسيلان وتثبيت الأمن والاستقرار والإشراف على تطبيع الحياة العامة وعودتها لسابق عهدها.

وأكد أن اليمنيين لن يقبلوا بأن تكون بلادهم خنجرا إيرانيا في خاصرة العرب والمسلمين.