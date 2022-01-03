مستجدات مأرب.. معارك شرسة في ”الكسارة“ وهجوم حوثي على ”البلق“

الإثنين 03 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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تصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، لهجمات حوثية على مواقعها غرب وجنوبي مأرب، شمال شرق اليمن.



وقالت مصادر ميدانية، إن مواجهات عنيفة شهدتها جبهة الكسارة غربي مأرب بين قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة ومليشيا الحوثي الإيرانية من جهة أخرى.



وأوضحت المصادر أن المعارك اندلعت إثر تعزيزات دفعت بها المليشيا خلال الساعات الماضية.



وأكدت أن القوات الحكومية تمكنت من التصدي للهجوم الحوثي بمساندة سلاح المدفعية التي استهدفت عدد من الآليات وأسفرت عن مقتل وإصابة عدداً من مسلحي مليشيا الحوثي الإيرانية.



وفي الجبهة الجنوبية، تصدى الجيش لهجوم حوثي مماثل من محورين وتم تدمير عدة عربات وأطقم في البلق الشرقي.



بالتزامن من ذلك شنت مقاتلات التحالف ثلاث غارات، استهدفت آليات وتجمعات لميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات القتال جنوبي مأرب.



وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلن تحالف دعم الشرعية تنفيذ (10) عمليات استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، نتج عنها تدمير ( 6) آليات عسكرية، وقضت على أكثر من (70) عنصراً إرهابياً.