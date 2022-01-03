البرلمان العربي: الحوثيون يقوضون أمن واستقرار المنطقة

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أدان البرلمان العربي مواصلة الهجمات الإرهابية للحوثيين صوب المملكة العربية السعودية، والتي كان أخرها إطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية، والتي اعترضتها قوات التحالف العربي بنجاح.
ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل والعمل بشكل فوري على وقف تزويد الجماعة الإرهابية بالأسلحة التي تستخدمها في عملياتها العسكرية ضد المدنيين والأبرياء، مؤكدا أن استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في أعمالها الإرهابية يثبت أنها ليست جاهزة للمشاركة في جهود حل الأزمة في اليمن سلمياً.
وحمل البرلمان العربي النظام الإيراني كل الأعمال الإرهابية الجبانة التي تقوم بها جماعة الحوثي، لإصرار هذا النظام على نشر الفوضى والتخريب والدمار في المنطقة العربية من خلال تزويده جماعة الحوثي بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة والخبراء والمستشارين العسكريين خدمة لمشروعه التوسعي وأجندته التخريبية في المنطقة.
وجدد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية، معتبرا أنها تقوض الأمن والإستقرار بالمنطقة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، كما تمثل خرقا واضحا لاتفاق ستوكهولم القاضي بوقف إطلاق النار.