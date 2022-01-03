سفارة السعودية لدى واشنطن تغلق أبوابها وتحذر رعاياها في 3 ولايات أمريكية

الإثنين 03 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت السفارة السعودية لدى واشنطن، أنها ستكون مغلقة، اليوم الاثنين، محذرة رعاياها في 3 ولايات أمريكية، على خلفية سوء الأحوال الجوية.

وقالت السفارة في بيان نشرته على حسابها في موقع "تويتر": "نود تنويه المواطنين الكرام بأن السفارة ستكون مغلقة غدا الاثنين 3/1 نظرا لسوء الأحوال الجوية، ويستأنف العمل الثلاثاء 4/1".

ودعت السفارة السعوديين في كل من واشنطن وفرجينيا وميريلاند إلى "توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية"، داعية إياهم إلى الاتصال بأرقامها في حال الطوارئ.

وتشهد مناطق في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الولايات الثلاثة المذكورة، أجواء عاصفة اليوم الاثنين، بحسب توقعات الأرصاد تشمل هبوب رياح قوية مصحوبة بأمطار رعدية، ويصل احتمال هطول الأمطار 100%، بحسب "فوركاست ويذر"