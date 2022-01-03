ذهب لشراء الحليب فتحول إلى مليونير.. قصة الأميركي المحظوظ شرطة حماية المنشآت في مأرب تختتم عامها التدريبي في حفل تكريمي لضباطها وجنودها المبرزين التهاب الحلق وظهور 4علامات هامة قد تعني أنك معرض للوفاة تقارير تكشف عن هجوم على سفينة قبالة شواطئ اليمن إردوغان يشعل معركة مبكرة لاستعادة إسطنبول وإطاحة إمام أوغلو من بينهم ترامب إيران تحدد 125 متهما ضالعين في قتل سليماني صحيفة عربية تكشف تفاصيل جديدة عن شبكة تهريب المخدرات إلى دول الخليج من لبنان رئيس الوزراء السوداني «حمدوك» يعلن الاستقالة من منصبه التحالف يوجه ضربة قاصمة لـ مرتزقة طهران بـ شبوة محافظ البنك المركزي الجديد: هناك دعم سعودي كبير لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
دينس ويلوباي بعد تحقيقه الجائزة رحلة أقل من عادية إلى متجر غذائي، لشراء الحليب، أصبحت قصة "مذهلة"، وحولت رجلا عاديا إلى مليونير.
كان دينس ويلوباي ذاهبا في رحلة عادية لشراء حليب الشوكولاتة لأطفاله، من متجر "سيفن إليفن" بولاية فرجينيا الأميركية، قبل أن يقرر شراء بطاقة يانصيب عندما كان يهم بدفع قيمة الحليب.
وتفاجأ ويلوباي لاحقا عندما أعلنوا أنه الفائز الجديد بيانصيب الولاية، وقيمته مليون دولار، وهو أمر مذهل خاصة وأن احتمالية الفوز هي 1 من أصل 1.63 مليون، وفقا لموقع "سي إن إن".
وعرضت المسابقة على الأب الأميركي خيار الحصول على دفعات سنوية للمبلغ تستمر لمدة 30 عاما، أو الحصول على مبلغ 640 ألف دولار كاملا دفعة واحدة، وهو مبلغ مخصوم بسبب الضرائب، ليختار الخيار الأول.
وأشار الرجل الأميركي إلى أنه لم يقرر شراء تذكرة اليانصيب من قبل الذهاب، لكنه تشجع عندما رآها خلال شرائه حليب الشوكولاتة.