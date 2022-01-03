ذهب لشراء الحليب فتحول إلى مليونير.. قصة الأميركي المحظوظ شرطة حماية المنشآت في مأرب تختتم عامها التدريبي في حفل تكريمي لضباطها وجنودها المبرزين التهاب الحلق وظهور 4علامات هامة قد تعني أنك معرض للوفاة تقارير تكشف عن هجوم على سفينة قبالة شواطئ اليمن إردوغان يشعل معركة مبكرة لاستعادة إسطنبول وإطاحة إمام أوغلو من بينهم ترامب إيران تحدد 125 متهما ضالعين في قتل سليماني صحيفة عربية تكشف تفاصيل جديدة عن شبكة تهريب المخدرات إلى دول الخليج من لبنان رئيس الوزراء السوداني «حمدوك» يعلن الاستقالة من منصبه التحالف يوجه ضربة قاصمة لـ مرتزقة طهران بـ شبوة محافظ البنك المركزي الجديد: هناك دعم سعودي كبير لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
اختتمت شرطة حماية المنشآت وحراسة الشخصيات بمحافظة مأرب اليوم عامها التدريبي بحفل تكريمي لضباطها وجنودها المبرزين خلال العام المنصرم.
وخلال الحفل أشاد مدير عام شرطة مأرب العميد يحيى حُميد بجهود منتسبي قوات شرطة المنشآت في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المؤسسات العامة والخاصة وحماية الشخصيات والوفود الدولية التي زارت محافظة مأرب خلال العام المنصرم.. مثنيا على إسهامات شرطة المنشآت في رفد وتعزيز الجبهات وإسناد أبطال الجيش في المعركة الوطنية ضد مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
من جهته أوضح قائد شرطة المنشآت بمأرب العقيد علي دومان أن العام 2021 شهد إقامة العديد من دورات الاستجداد لتأهيل المئات من المجندين الجدد الذين تم رفد شرطة المنشآت بهم بعد تدريبهم وتأهيلهم ليلتحقوا بزملائهم في ميدان العمل في مختلف المواقع.
مشيرا إلى أن شرطة المنشآت اختتمت اليوم عامها التدريبي الحافل بتكريم ضباطها وجنودها المبرزين خلال العام المنصرم بهدف تشجيعهم على الاستمرار في أداء أعمالهم وتنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.