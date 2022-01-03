شرطة حماية المنشآت في مأرب تختتم عامها التدريبي في حفل تكريمي لضباطها وجنودها المبرزين

الإثنين 03 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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اختتمت شرطة حماية المنشآت وحراسة الشخصيات بمحافظة مأرب اليوم عامها التدريبي بحفل تكريمي لضباطها وجنودها المبرزين خلال العام المنصرم.

وخلال الحفل أشاد مدير عام شرطة مأرب العميد يحيى حُميد بجهود منتسبي قوات شرطة المنشآت في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المؤسسات العامة والخاصة وحماية الشخصيات والوفود الدولية التي زارت محافظة مأرب خلال العام المنصرم.. مثنيا على إسهامات شرطة المنشآت في رفد وتعزيز الجبهات وإسناد أبطال الجيش في المعركة الوطنية ضد مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

من جهته أوضح قائد شرطة المنشآت بمأرب العقيد علي دومان أن العام 2021 شهد إقامة العديد من دورات الاستجداد لتأهيل المئات من المجندين الجدد الذين تم رفد شرطة المنشآت بهم بعد تدريبهم وتأهيلهم ليلتحقوا بزملائهم في ميدان العمل في مختلف المواقع.

مشيرا إلى أن شرطة المنشآت اختتمت اليوم عامها التدريبي الحافل بتكريم ضباطها وجنودها المبرزين خلال العام المنصرم بهدف تشجيعهم على الاستمرار في أداء أعمالهم وتنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.