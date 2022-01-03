تقارير تكشف عن هجوم على سفينة قبالة شواطئ اليمن

الإثنين 03 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، صباح الإثنين، إنها تلقت تقارير تفيد بوقوع هجوم على سفينة قرب شواطئ اليمن على البحر الأحمر.

وأوضحت الهيئة التي تعد جزءا من البحرية الملكية البريطانية، في تغريدة عبر تويتر، أن تقارير تلقتها تتحدث عن وقوع هجوم على سفينة قبالة ميناء "رأس عيسى" اليمني المطل على البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة البريطانية أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادث، ونصحت البحارة بتوخي الحذر الشديد في المنطقة