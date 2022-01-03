من بينهم ترامب إيران تحدد 125 متهما ضالعين في قتل سليماني

الإثنين 03 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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قالت إيران، اليوم الاثنين، إنها حددت 125 متهما ضالعين في مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، والذي قتل في غارة أمريكية قبل عامين.

وقال مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، إن الولايات المتحدة هي المسؤول المباشر عن اغتيال قاسم سليماني.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اعتبر آبادي أن ترامب على رأس المتهمين لأنه أصدر أمر التنفيذ.

ولفت إلى أن الـ 125 متهما غالبيتهم عناصر في هيكل الإدارة الأمريكية. وأشار مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية إلى أن هناك دول أخرى ضالعة في العملية تتم متابعتها.

لافتا إلى أن بلاده تطالب العراق بالمشاركة في تحقيق العدالة من المتهمين باعتبارها بلد وقوع الحادث.

وختم آبادي بقوله، إن الرئيس الأمريكي السابق ترامب أقر بنفسه بأنه أمر بتنفيذ هذا "العمل الإرهابي" معتبر ذلك فخرا لنفسه. مشيرا إلى أن إقرار ترامب يعد وثيقة قابلة للاستناد في المحاكم الدولية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.