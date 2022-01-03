رئيس الوزراء السوداني «حمدوك» يعلن الاستقالة من منصبه

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أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الاحد الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في السودان.
وأضاف أن هناك صراعات عدمية بين مكونات الانتقال في السودان، منوها أنني التقيت خلال الأيام الماضية بكافة المكونات في البلاد.
وأكد حمدوك في تصريحاته أنني حاولت تجنيب البلاد خطر الانزلاق نحو الكارثة.