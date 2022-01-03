رئيس الوزراء السوداني «حمدوك» يعلن الاستقالة من منصبه

الإثنين 03 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 286

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الاحد الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في السودان.

وأضاف أن هناك صراعات عدمية بين مكونات الانتقال في السودان، منوها أنني التقيت خلال الأيام الماضية بكافة المكونات في البلاد.

وأكد حمدوك في تصريحاته أنني حاولت تجنيب البلاد خطر الانزلاق نحو الكارثة.