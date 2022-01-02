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التحالف يوجه ضربة قاصمة لـ مرتزقة طهران بـ شبوة

الأحد 02 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأحد عن تنفيذ 28 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في شبوة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأوضح التحالف أن الاستهدافات دمرت 22 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 200 عنصر حوثي إرهـابي.

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