محافظ البنك المركزي الجديد: هناك دعم سعودي كبير لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

الأحد 02 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 928

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، أن هناك دعم كبير متعدد الأوجه والمجالات من الأشقاء بقيادة السعودية، وبقية دول مجلس التعاون لتمكين اليمن من تجاوز الصعوبات وتحقيق الاستقرار واستعادة التوازن والنمو.



جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده مجلس الإدارة الجديد للبنك المركزي، اليوم الأحد، في مقر المركز الرئيس للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن، وبحضور كافة أعضاء المجلس.وفقا لما نشره البنك في موقعه على الأنترنت.



وطالب المحافظ جميع الجهات القيام بواجباتها واستشعار مسئولياتها ومغادرة حالة السلبية والاسترخاء التي اعتادت عليها خلال الفترات الماضية خاصة في مجالات تحصيل الموارد وترشيد الإنفاق والبناء المؤسسي لهياكل الدولة وأجهزتها.



وقال مخاطباً أعضاء المجلس: "سنحرص في عملنا على الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح الناظمة وأعمال مبادئ الشفافية والحوكمة في كل أنشطتنا وممارساتنا لمهامنا".



وأضاف: "سنتعامل بكل صرامة مع أي تجاوزات ولن نسمح بها، بما في ذلك تنفيذ اتفاق البنك المركزي مع وزارة المالية بوقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة وعدم السماح به لإثارة السلبية الكبيرة على استقرار سعر الصرف ومعدلات التضخم".



وأضاف: "المهام أمامنا كبيرة والمواجهة شرسة ومتعددة الأوجه والمحاور، والبيئة التي نعمل فيها غير صديقة، لكن ليس أمامنا خيار سوى النجاح ولا شيء غير النجاح".



بعد ذلك انتقل المجلس الى مناقشة جدول أعماله الحافل بالمواضيع بما في ذلك محضر اجتماع الإدارة السابق ومشروع الخطة المالية لعام 2022م والتقرير السنوي لعام 2021م.



وناقش الاجتماع، تقرير تقييمي لمزادات العملات الأجنبية التي يقوم بها البنك، ونشرة التطورات الاقتصادية حتى الربع الأخير من عام 2021م، الى جانب العديد من المواضيع والقضايا الحيوية التي تتعلق بوظائف البنك والهادفة الى معالجة الاختلالات وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والالتزام.



هذا وسيواصل المجلس اجتماعاته خلال اليومين القادمين لاستكمال ما تبقى من مواضيع في جدول أعماله.