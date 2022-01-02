الحوثيون يعلنون مقتل قيادي بارز مع مرافقيه في مأرب

الأحد 02 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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اعترفت مليشيات الحوثي الإيرانية، الأحد، بمصرع قيادي رفيع في صفوفها خلال المعارك المحتدمة مع القوات الحكومية في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.



وأفادت وسائل إعلامية حوثية، بمقتل القيادي في المليشيا المدعو "مجاهد أحمد صالح الهبيري"، قائد ما يسمى اللواء 107 مشاة، دون ذكر مكان وتاريخ مقتله.



في المقابل، أكدت مصادر عسكرية، بأن الهبيري والذي ينتحل رتبة لواء، ويعمل أيضا مسؤول الإمداد في المنطقة العسكرية الثالثة التابعة للمليشيا الحوثية؛ قتل مع مرافقيه بنيران الجيش الوطني في جبهات جنوب مأرب.



ومنذ مطلع العام المنصرم 2021م قتل أكثر من 30 ألف من عناصر مليشيات الحوثي الإيرانية بينهم المئات من القيادات الميدانية، خلال المعارك مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وغارات جوية التحالف العربي في أطراف محافظة مأرب.