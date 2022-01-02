عاجل..قناة الحدث تفضح هزيمة «الحـوثي» بـ «شبوة» وتبث هذه المشاهد من مركز مديرية «عسيلان» - شاهد

الأحد 02 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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بثت قناة العربية الحدث قبل قليل من مساء اليوم الاحد مشاهد مصورة لمراسلها "ردفان الدبيس" وهو يتجول في مركز مديرية عسيلان بمحافظة شبوة عقب تطهيرها بشكل كامل من المليشيات الحوثية الارهابية على ايدي قوات الجيش وألوية العمالقة.

واوضح مراسل قناة الحدث بأن قوات الجيش وقوات ألوية العمالقة تواصل عملياتها العسكرية بإتجاه مديرية بيحان.

هذا وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية قد نفت اليوم الاحد سقوط مديرية عسيلان بأيدي قوات الجيش وألوية العمالقة.

ونقل موقع صحيفة الثورة النسخة الحوثية المزورة عن ما يسمى بمحافظ شبوة المعيّن من قبل المليشيا الحوثية المدعو - "عوض بن فريد العولقي" بان عناصر جماعته تمكنوا من استعادة ما اسماها بعض المناطق في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

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