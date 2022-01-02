عاجل..قناة الحدث تفضح هزيمة «الحـوثي» بـ «شبوة» وتبث هذه المشاهد من مركز مديرية «عسيلان» - شاهد عاجل.. التحالف يحدد مدة زمنية للمدنيين لإخلاء معسكر السوادية بالبيضاء من الشاحنات مقتل وإصابة 10 مدنيين في قصف صاروخي لمليشيات الحوثي على سوق شعبي بشبوة عاجل رئيس الوزراء يكشف كيف سيتم تحرير محافظة مأرب وكيف سيتم ارباك الحوثيين وتشتيت أوصالهم في المرحلة القادمة ما هو عرق النسا.. وما هي أسبابة وعلاجه ؟ تفاصيل اتصال نائب رئيس الجمهورية بمحافظ محافظة شبوه عوض العولقي دراسة مذهلة تكشف علاقة تناول البيض بمرض السكري؟ تفاصيل العمليات العسكرية بمحافظة شبوة وجديد التقدمات الميدانية قوات ”الشرعية“ تواصل تقدمها غرب شبوة وسط انهيارات متسارعة في صفوف مليشيا الحوثي القضاء السعودي يوجه ضربة للمؤسسات الوهمية ويصدر حكمه بحق 6 متهمين بالفساد
بثت قناة العربية الحدث قبل قليل من مساء اليوم الاحد مشاهد مصورة لمراسلها "ردفان الدبيس" وهو يتجول في مركز مديرية عسيلان بمحافظة شبوة عقب تطهيرها بشكل كامل من المليشيات الحوثية الارهابية على ايدي قوات الجيش وألوية العمالقة.
واوضح مراسل قناة الحدث بأن قوات الجيش وقوات ألوية العمالقة تواصل عملياتها العسكرية بإتجاه مديرية بيحان.
هذا وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية قد نفت اليوم الاحد سقوط مديرية عسيلان بأيدي قوات الجيش وألوية العمالقة.
ونقل موقع صحيفة الثورة النسخة الحوثية المزورة عن ما يسمى بمحافظ شبوة المعيّن من قبل المليشيا الحوثية المدعو - "عوض بن فريد العولقي" بان عناصر جماعته تمكنوا من استعادة ما اسماها بعض المناطق في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.
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