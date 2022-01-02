آخر الاخبار

عاجل..قناة الحدث تفضح هزيمة «الحـوثي» بـ «شبوة» وتبث هذه المشاهد من مركز مديرية «عسيلان» - شاهد عاجل.. التحالف يحدد مدة زمنية للمدنيين لإخلاء معسكر السوادية بالبيضاء من الشاحنات مقتل وإصابة 10 مدنيين في قصف صاروخي لمليشيات الحوثي على سوق شعبي بشبوة عاجل رئيس الوزراء يكشف كيف سيتم تحرير محافظة مأرب وكيف سيتم ارباك الحوثيين وتشتيت أوصالهم في المرحلة القادمة ما هو عرق النسا.. وما هي أسبابة وعلاجه ؟ تفاصيل اتصال نائب رئيس الجمهورية بمحافظ محافظة شبوه عوض العولقي   دراسة مذهلة تكشف علاقة تناول البيض بمرض السكري؟ تفاصيل العمليات العسكرية بمحافظة شبوة وجديد التقدمات الميدانية قوات ”الشرعية“ تواصل تقدمها غرب شبوة وسط انهيارات متسارعة في صفوف مليشيا الحوثي القضاء السعودي يوجه ضربة للمؤسسات الوهمية ويصدر حكمه بحق 6 متهمين بالفساد

عاجل.. التحالف يحدد مدة زمنية للمدنيين لإخلاء معسكر السوادية بالبيضاء من الشاحنات

الأحد 02 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار
عدد القراءات 1011

 

طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، المدنيين بضرورة إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء فوراً.

 

وقال التحالف في بيان عاجل له: “على المدنيين إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنة قبل 12 من منتصف الليل بتوقيت صنعاء”.

 

وأشار التحالف إلى أن المليشيا الحوثية تتحمل المسؤولية القانونية بوجود مدنيين بالمعسكر بعد التوقيت المعطى.

إقراء أيضاً
عاجل..قناة الحدث تفضح هزيمة «الحـوثي» بـ «شبوة» وتبث هذه المشاهد من مركز مديرية
مقتل وإصابة 10 مدنيين في قصف صاروخي لمليشيات الحوثي على سوق شعبي بشبوة
عاجل رئيس الوزراء يكشف كيف سيتم تحرير محافظة مأرب وكيف سيتم ارباك الحوثيين وتشتيت
تفاصيل اتصال نائب رئيس الجمهورية بمحافظ محافظة شبوه عوض العولقي  
تفاصيل العمليات العسكرية بمحافظة شبوة وجديد التقدمات الميدانية
قوات ”الشرعية“ تواصل تقدمها غرب شبوة وسط انهيارات متسارعة في صفوف مليشيا الحوثي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس