عاجل..قناة الحدث تفضح هزيمة «الحـوثي» بـ «شبوة» وتبث هذه المشاهد من مركز مديرية «عسيلان» - شاهد عاجل.. التحالف يحدد مدة زمنية للمدنيين لإخلاء معسكر السوادية بالبيضاء من الشاحنات مقتل وإصابة 10 مدنيين في قصف صاروخي لمليشيات الحوثي على سوق شعبي بشبوة عاجل رئيس الوزراء يكشف كيف سيتم تحرير محافظة مأرب وكيف سيتم ارباك الحوثيين وتشتيت أوصالهم في المرحلة القادمة ما هو عرق النسا.. وما هي أسبابة وعلاجه ؟ تفاصيل اتصال نائب رئيس الجمهورية بمحافظ محافظة شبوه عوض العولقي دراسة مذهلة تكشف علاقة تناول البيض بمرض السكري؟ تفاصيل العمليات العسكرية بمحافظة شبوة وجديد التقدمات الميدانية قوات ”الشرعية“ تواصل تقدمها غرب شبوة وسط انهيارات متسارعة في صفوف مليشيا الحوثي القضاء السعودي يوجه ضربة للمؤسسات الوهمية ويصدر حكمه بحق 6 متهمين بالفساد
طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، المدنيين بضرورة إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء فوراً.
وقال التحالف في بيان عاجل له: “على المدنيين إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنة قبل 12 من منتصف الليل بتوقيت صنعاء”.
وأشار التحالف إلى أن المليشيا الحوثية تتحمل المسؤولية القانونية بوجود مدنيين بالمعسكر بعد التوقيت المعطى.