عاجل.. التحالف يحدد مدة زمنية للمدنيين لإخلاء معسكر السوادية بالبيضاء من الشاحنات

الأحد 02 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، المدنيين بضرورة إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء فوراً.

وقال التحالف في بيان عاجل له: “على المدنيين إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنة قبل 12 من منتصف الليل بتوقيت صنعاء”.

وأشار التحالف إلى أن المليشيا الحوثية تتحمل المسؤولية القانونية بوجود مدنيين بالمعسكر بعد التوقيت المعطى.