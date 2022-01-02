مقتل وإصابة 10 مدنيين في قصف صاروخي لمليشيات الحوثي على سوق شعبي بشبوة

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قتل وأصيب 10 مواطنين، الأحد، في قصف صاروخي لميليشيا الحوثي الارهابية على سوق شعبي بمديرية عسيلان غرب محافظة شبوة، جنوبي اليمن.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأن "مليشيا الحوثي أطلقت صاروخا على قرية آرة من بلاد آل اسحاق في مديرية عسيلان، ما أسفر عن استشهاد أربعة مدنيين، وإصابة 6 آخرين بعضهم بجروح خطيرة".
كما خلف القصف أضرار جسيمة لحقت بالأعيان المدنية واشتعال النيران في إحدى محطات الوقود.
بدوره دعا محافظ شبوة عوض العولقي، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإيقاف تمادي ميليشيا الحوثي وارتكابها للمزيد من الجرائم بحق المدنيين، وفقا للوكالة.
وفي وقت سابق اليوم قال العولقي إن المحافظة على موعد قريب لتحريرها من فلول مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الانتصار على الميليشيا.
كما أشاد بأبطال الجيش الوطني والوية العمالقة والمقاومة الشعبية وتضحياتهم الجسيمة في سبيل دحر مليشيا الحوثي الانقلابية، لافتا إلى أن هذه المعركة تمثل تواصلا لتاريخ النضال الوطني الموحد لأبناء اليمن.