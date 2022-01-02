ما هو عرق النسا.. وما هي أسبابة وعلاجه ؟

الأحد 02 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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عرق النسا مرض يعني التهاب العصب الوركي الذي يُعد أكبر عصب في جسم الإنسان، حيث يمتد من الظهر حتى الساقين، ويسبب أي خلل يؤثر على عرق النسا ألم شديد، وفي المقال التالي نذكر لك ملف شامل حول كيفية علاج عرق النسا بطرق مختلفة. المحتوى

ما هو عرق النسا ؟

عرق النسا يشير إلى وجود ألم يشع بطول مسار العصب الوركي الذي يقوم بالتفرع من خلف من الظهر من خلال الوركين والأرداف بالإضافة إلى أسفل الساقين، وفي الغالب يؤثر عرق النسا على جانب واحد فقط من الجسم

ويظهر عرق النسا في كثير من الأحيان عند ضغط القرص المنفتق أو النتوء العظمي على العمود الفقري، أو تضييق العمود الفقري (تضيق القناة الشوكية) على جزء من العصب، مما ينتج عنه الالتهاب والألم، وعلى الأغلب يحدث بعض الخدر في الساق المصابة

أعراض عرق النسا

أعراض تميز التهاب العصب الوركي

عرق النسا في الغالب يؤثر فقط على جانب واحد من الجزء السفلي من الجسم، وأحيانا كثيرة، يمتد الألم من أسفل الظهر حتى الفخذ وأسفل الساق، وحسب مكان تأثر العصب الوركي، قد يمتد الألم أيضا إلى القدم أو أصابع القدمين

بالنسبة للبعض، يمكن أن يكون الألم الناتج من عرق النسا شديد، وبالنسبة للبعض الآخر قد يكون ألم عرق النسا نادر، ولكن يمكن أن يصبح أسوأ

استشر الطبيب فورا إذا كنت تعاني من ضعف في الطرف السفلي، ويوجد خدر في أعلى الفخذين، مع فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء