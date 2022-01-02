تفاصيل العمليات العسكرية بمحافظة شبوة وجديد التقدمات الميدانية

الأحد 02 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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واصلت قوات الجيش والعمالقة، اليوم الأحد، تقدماتها الميدانية في جبهات القتال غرب محافظة شبوة.

وقالت مصادر عسكرية لـ”سبتمبر نت” إن قوات الجيش مسنودة بألوية العمالقة ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، أحرزت تقدما ميدانيا وسط انهيارات واسعة في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأسفرت المواجهات وضربات التحالف عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيا الإيرانية، وتدمير عدة أطقم وعربات ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وتشن قوات الجيش والعمالقة، هجمات متواصلة على مواقع المليشيا الحوثية في جبهات بيحان.