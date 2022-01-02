ما هو عرق النسا.. وما هي أسبابة وعلاجه ؟ تفاصيل اتصال نائب رئيس الجمهورية بمحافظ محافظة شبوه عوض العولقي دراسة مذهلة تكشف علاقة تناول البيض بمرض السكري؟ تفاصيل العمليات العسكرية بمحافظة شبوة وجديد التقدمات الميدانية قوات ”الشرعية“ تواصل تقدمها غرب شبوة وسط انهيارات متسارعة في صفوف مليشيا الحوثي القضاء السعودي يوجه ضربة للمؤسسات الوهمية ويصدر حكمه بحق 6 متهمين بالفساد ليفربول يحدد من سيسدد ركلة الجزاء أمام تشيلسي حال منحها بعد فشل محمد صلاح تدشين بث اذاعة محلية جديدة في غيل باوزير بحضرموت محافظ شبوة يجتمع بالمكتب التنفيذي ويقول أن القيادات الادارية ستخضع للتقييم أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية في عدن وصنعاء مساء اليوم
واصلت قوات الجيش مسنودة بألوية العمالقة، اليوم الأحد، تقدماتها الميدانية في جبهات القتال غرب محافظة شبوة جنوبي اليمن.
وأفاد موقع وزارة الدفاع عن مصادر ميدانية قولها، إن قوات الجيش مسنودة بالعمالقة، تشن هجمات متواصلة على مواقع المليشيا الحوثية في جبهات بيحان.
وأضافت المصادر، أن قوات الجيش مسنودة بألوية العمالقة ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، أحرزت تقدما ميدانيا وسط انهيارات واسعة في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.
وأوضحت أن المواجهات وضربات التحالف أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيا الإيرانية، وتدمير عدة أطقم وعربات ومصرع جميع من كانوا على متنها.
وكانت قوات الجيش الوطني مسنودة بألوية العمالقة، بدأت أمس السبت عملية عسكرية وتمكنت من السيطرة على مناطق واسعة في مديرية عسيلان غربي شبوة.