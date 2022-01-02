قوات ”الشرعية“ تواصل تقدمها غرب شبوة وسط انهيارات متسارعة في صفوف مليشيا الحوثي

الأحد 02 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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واصلت قوات الجيش مسنودة بألوية العمالقة، اليوم الأحد، تقدماتها الميدانية في جبهات القتال غرب محافظة شبوة جنوبي اليمن.



وأفاد موقع وزارة الدفاع عن مصادر ميدانية قولها، إن قوات الجيش مسنودة بالعمالقة، تشن هجمات متواصلة على مواقع المليشيا الحوثية في جبهات بيحان.



وأضافت المصادر، أن قوات الجيش مسنودة بألوية العمالقة ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، أحرزت تقدما ميدانيا وسط انهيارات واسعة في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.



وأوضحت أن المواجهات وضربات التحالف أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيا الإيرانية، وتدمير عدة أطقم وعربات ومصرع جميع من كانوا على متنها.



وكانت قوات الجيش الوطني مسنودة بألوية العمالقة، بدأت أمس السبت عملية عسكرية وتمكنت من السيطرة على مناطق واسعة في مديرية عسيلان غربي شبوة.