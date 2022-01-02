ليفربول يحدد من سيسدد ركلة الجزاء أمام تشيلسي حال منحها بعد فشل محمد صلاح

الأحد 02 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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في حال منح الحكم أنطوني تيلور ركلة جزاء لليفربول على ملعب تشيلسي اليوم الأحد، فلن يكون هناك أي تردد على الإطلاق في أذهان "الريدز" حول هوية اللاعب الذي سينفذ الركلة.

إذ سيتم منح نجم الفريق محمد صلاح على أرض ملعب ناديه السابق، الفرصة مجددا لتنفيذ ركلة الجزاء.

يأتي ذلك عقب فشل المصري التسجيل من ركلة الجزاء في مباراة ليستر سيتي يوم الثلاثاء الماضي والتي خسر فيها "الريدز" المباراة 0-1، وهي المرة الثالثة التي يفشل فيها صلاح من أصل 22 محاولة منذ وصوله إلى أنفيلد.

وتحدث الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن إهدار نجم الفريق المصري محمد صلاح، لركلة جزاء في تصريحات أبرزها موقع "ليفربول إيكو" البريطاني: "إهدار صلاح لركلة الجزاء؟ ليس لدينا الكثير من الخبرة بشأن طريقة تعامل مو مع المواقف الحرجة أو شيء مشابه لذلك، لأنه لم يكن مضطرا لهذا الأمر".

وأضاف: "مع تسديد ركلات الجزاء، فإن صلاح يصبح أكثر طمعا عادة لتسجيل هدف في المباراة، لم يحدث ذلك في تلك المواجهة، لكننا لم نقدم مباراة جيدة حقا لجعل مو يقدم الكثير".وتابع: "كانت لديه فرصة أخرى جيدة، وإذا وضعنا صلاح في مواقف واعدة أكثر فأنا متأكد من أنه كان سيحسم واحدة منها في الشباك".

وواصل: "إهدار ركلة جزاء أمر صعب، خاصة إذا ذهبت الكرة الثانية في العارضة، هذا أمر مؤسف.. لا شك في ذلك".

وأردف: "هؤلاء لاعبون من أعلى مستوى، ويتعاملون باستمرار مع الفشل، هذه حياتنا، عندما نقدم أفضل مباراة هناك أشياء كثيرة لا تنجح خلالها، وعليهم التعامل معها".

واستطرد: "هذا ما تتعلمه مبكرا كلاعب كرة قدم، وكلما كنت أفضل، كلما فشلت كثيرا لأنك تتواجد باستمرار في هذه اللحظات الحاسمة، ولم ينجح أحد في كل المواقف الصعبة من قبل".

واختتم: "لا يزال كوبي براينت اللاعب الذي يعاني من أكثر المواقف الضائعة في تاريخ دوري السلة الأمريكي للمحترفين، لكنه كان أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق".