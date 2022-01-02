تدشين بث اذاعة محلية جديدة في غيل باوزير بحضرموت

الأحد 02 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 179

اقيم امس السبت الموافق ١ يناير فعالية تدشين وافتتاح بث إذاعة روافد fm والتي تبث اثيرها من مدينة غيل باوزير بمحافظة حضرموت.

وفي حفل التدشين الذي حضره المدير العام لمديرية غيل باوزير سالم عبدالله العطيشي تم قص شريط افتتاح أثير البث لاعلان إنطلاق محطة إذاعية جديدة بغيل باوزير.

وأشاد العطيشي في كلمته التي بدأت بالتهاني والتبريكات لقيادة السلطة بالمحافظة الممثلة باللواء الركن محافظ محافظة حضرموت سالمين فرج البحسني قائد المنطقة الأولى بمناسبة حلول العام الجديد مهنئا قيادة إذاعة روافد وكوادره الشبابية المتألقة.

كما عبر عن مدى سعادته وفرحته لافتتاح إذاعة جديدة مع حلول العام الميلادي الجديد والذي تعتبر نقلة نوعية لم تشهده المديرية من قبل لمثل هذه الأنشطة الفاعلة والهادفة في تنمية المجتمع ورفد المديرية بصرح إعلامي جديد وبكادر وطاقم شبابي من الجنسين من خريجي الإعلام ، مؤكدا على وقوف ودعم السلطة المحلية بكافة السبل لكل مايخدم المواطنين والمديرية وبما يضمن إستمرارية عمل هذه الأنشطة الإعلامية .

الى ذلك القى عوض مخرج مدير عام مكتب وكالة سبأ للأنباء بساحل حضرموت عن فخره وأعتزازه للجهود والقدرات الشبابية المتميزة التي عملت على ابراز ونهوض إذاعة جديدة متألقة تحاكي معاناة الغيل وأبناءها ، متمنيا لطاقم وقيادة إذاعة روافد المزيد من التقدم والنمو نحو الأفضل .

من جانبه أشاد عمر بادباه المدير العام لمكتب وزارة الإعلام بغيل باوزير بالخطوة الرائعة والجريئة لانشاء إذاعة جديدة تحمل في طياته العديد من البرامج المجتمعية والثقافية بقالب ونكهة محلية غيلية مؤكدا بأن مكتب الاعلام سيكون رافد وسند للطاقم الأذاعة من كافة النواحي .

بدوره عبر أحمد الجوهي مدير عام مكتب وزارة الشؤون الأجتماعية والعمل بغيل باوزير عن عظيم سعادته لافتتاح صرح إعلامي جديد في المديرية والذي بدوره سيرفد الغيل بالمواضيع والبرامج الهادفة والمتميزة والتي تهم الغيل وابناءها مؤكدا أن المديرية بحاجة ماسة لصرح إذاعي يبث من المديرية لإيصال الموروث الشعبي لابعد مدى .

كما هنأ أكرم باقحيزل المدير العام لمكتب وزارة الثقافة بغيل باوزير كافة طاقم إذاعة روافد على المجهود المتفاني في بث أثير إذاعي جديد والذي يأتي أمتداد من أذاعة الغيل الاولى داعيا أستعداد مكتب الثقافة بدعم الاذاعة بالعديد من الكتب التي ستعمل بدورها للارتقاء بالبرامج الإذاعة نحو الأفضل.

وفي كلمة القاها عوض ربيع مدير إذاعة الغيل عبر فيها عن سعادته وهو يرى كوكبة من الإعلاميين الخريجين والدارسين في مجال الإعلام بتقديم ثلة من البرامج الإذاعية الهادفة مؤكدا على أهمية التنسبق بين الصروح الأعلامية بالمديرية بكافة مجالاتها لتقديم صورة متكاملة عن الغيل في كافة الأصعدة البرامجية .

و تحدثت هالة باقويقو المدير التنفيذي لمؤسسة روافد للتنمية عن بالغ سعادة المؤسسة في أبراز صرح إعلامي تمت بجهود المؤسسة وأيمانها الصادق بالكوادر الإعلامية التي أسهمت في نجاح أقامة إذاعة روافد والتي تنطوي تحت هيكل المؤسسة التنموي للشباب وللمجتمع ككل ، داعية من الجميع ومن جهات ذات الأختصاص التعاون ودعم نجاح طاقم أثير إذاعة روافد نحو الأمام .

وفي كلمة شكر وعرفان تقدم بها عبدالله الحوري مدير إذاعة روافد لإذاعة هنا فيها بأسمه وباسم طاقم إذاعة روافد كافة أبناء مديرية الغيل لهذا الحدث التاريخي التي شهدته المديرية بان يكون لها صرح إعلامي إذاعي مستقل بعيد كل البعد عن الأنتماءات السياسية والحزبية والدينية إذاعة أستطاعت أن تجعل لها كيان مستقل وصوت الغيل الواحد متمنيا من الجميع التعاون بروح الجسد الواحد لإبراز الإذاعة في خارج حضرموت .

وقام عبدالله الحوري مدير إذاعة روافد ومعه اديب الحضرمي المدير التسويقي لإذاعة روافد باعطاء لمحات تعريفية عن مبنى الإذاعة وعن الكادر الفني إضافة الى إشراك الأخوة الحضور في بث مباشر تم التطرق فيه عن ألإذاعة واهدافها وأهم البرامج التي ستبث عبرها .